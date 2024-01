Zo controleer je je huisdier op knobbeltjes

Laatst geüpdatet op januari 17, 2024 by Redactie

Kanker treft niet alleen ons mensen, maar ook onze huisdieren. De gezondheidszorg voor dieren heeft zich de afgelopen jaren enorm ontwikkeld en de behandelmogelijkheden zijn tegenwoordig goed. Het is daarom belangrijk dat je de gewoonte aanleert om je huisdier regelmatig te controleren op knobbeltjes en te letten op eventuele ziekteverschijnselen bij het dier.

De knobbeltjes kunnen er anders uitzien en aanvoelen, hard of zacht zijn. Als de knobbel langer dan drie tot vier weken aanwezig is, moet je je huisdier laten onderzoeken door een dierenarts.



Het nemen van een monster van de knobbel bij de dierenarts is vaak de eerste stap om te bepalen of de knobbel kwaadaardig is of niet.



Een knobbel kan volkomen onschadelijk zijn, bijvoorbeeld een vetknobbel, waar het dier mee kan leven zonder dat deze verholpen hoeft te worden. Als het echter om kanker gaat, moet het op de een of andere manier worden behandeld en hoe eerder de behandeling, hoe beter de prognose. Veel patiënten kunnen tegenwoordig worden genezen met een operatie, waarbij de knobbel wordt weggesneden, als je vroeg in het proces handelt.



De zorg voor huisdieren die getroffen zijn door kanker heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Net als voor mensen zijn er verschillende behandelmethoden: chirurgie, bestraling en medicijnen zoals chemotherapie. Het is van groot belang om de eigenaren van de getroffen dieren altijd te informeren over de verschillende behandelmogelijkheden die er zijn. Kwaliteit van leven is essentieel tijdens de behandeling van het dier. Het welzijn van het dier moet altijd centraal staan ​​en de huidige behandeling moet daarop worden aangepast.

Feiten over kanker bij huisdieren

Kanker manifesteert zich vaak in de vorm van knobbeltjes die overal op het lichaam van het dier te vinden zijn.

Het is belangrijk om zelf op nieuwe knobbeltjes bij je huisdier te letten.

Kanker bij dieren kan worden behandeld met operaties, medicijnen en bestraling.

De effectiviteit van kankerbehandelingen neemt toe en het doel is dat de dieren tijdens en na de behandeling een goede levenskwaliteit behouden.

Kanker kan zich ook op andere manieren manifesteren, bijvoorbeeld:

Wonden die niet genezen.

Gewichtsverlies.

Zwakte en vermoeidheid.

Verminderde eetlust.

Koorts.

Onwil om zich te verplaatsen.