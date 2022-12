Zo creëer je de badkamer waar elk meisje van droomt

Laatst geüpdatet op december 27, 2022 by Redactie

Soms zou je je hele huis anders in willen richten. Je hebt inmiddels gekozen voor een stijlvol en rustig interieur, maar af en toe droom je over de inrichting die je wenste toen je een klein meisje was. Een huis vol kleur, gekke objecten en vooral geen veilige opties. Hoe zou bijvoorbeeld jouw badkamer eruitzien als je deze zou inrichten als klein meisje? De kans is groot dat jouw badkamer een bijzondere prinsessenvibe zou geven, nietwaar? Laten we dat in een modern jasje steken en wellicht wordt het haalbaar. We geven je graag wat ideeën ter inspiratie!

Kleurrijke tegels

Laten we beginnen met kleurrijke tegels in de badkamer. Je ziet ze nu sowieso heel veel bij allerlei soorten badkamers, dus kies ze vooral in een comfortabele en zachte kleur. Veel mensen kiezen voor standaardtinten, zoals wit of tegenwoordig ook veel zwart of antraciet. Doe het nét even wat anders! Denk aan pasteltinten, maar je kunt ook direct voor een volledig roze badkamer gaan als je dat wilt. Met de populaire geglazuurde tegels kun je dit gewenste effect bereiken. Deze staan fantastisch bij je wastafel, maar ook in je douche!

Ronde vormen

Een vrouwelijke badkamer kun je creëren door veel ronde en zachte vormen toe te voegen. Weg met alle strakke lijnen en harde hoeken! Kies een ronde wastafel, een douche met afgeronde hoeken en een stijlvolle, ronde spiegel. Ook bij een kleine badkamer kan dit handig zijn, want zo verspil je de minste ruimte. Al die hoeken zorgen er alleen maar voor dat je je regelmatig zal stoten en minder gemakkelijk langs elkaar heen kunt lopen in deze ruimte. Mocht je nog wat extra willen decoreren, dan kun je een mooie vaas met wat droogbloemen neerzetten en een ronde badmat uitkiezen. Zo maak je het plaatje helemaal compleet!

Vrouwelijke verlichting

Inbouwspots passen echt niet bij een meisjesbadkamer. Denk die dus maar heel snel weg en kies voor iets extravagants! Verlichting bepaalt een groot gedeelte van de sfeer in elke ruimte, dus zo ook de badkamer. Het belangrijkste is om naar een optie te kijken die niet heel ‘normaal’ is in de badkamer, zoals een kroonluchter of een staande lamp. Deze zorgen juist voor een unieke toevoeging, zonder dat je direct veel ruimte hoeft in te leveren. Daarnaast kun je elke dag genieten van de glanzende verlichting die weerkaatst op jouw badkamermuren, wat een extra mooi effect geeft.