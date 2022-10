Zo creëer je een gezonde werkomgeving

Als het om productiviteit gaat, is een van de eerste dingen die een leider moet vragen, hoe gelukkig mensen zijn. Bedrijven hebben liever een gelukkig personeelsbestand omdat wetenschappelijk bewezen is dat ze productiever zijn, terwijl het omgekeerde waar is.

Het is effectiever om een ​​kantoor te hebben waar men naar uitkijkt, maar het niet erg vindt om te vertrekken. De sleutel daartoe is het hebben van een kantooromgeving die echt bevorderlijk is voor werken, in plaats van slapen, pauzeren of genieten van verschillende hobby’s. En het geheim daarachter is ervoor te zorgen dat het kantoor is uitgerust met alle juiste productiviteitstools die een werknemer nodig heeft.

Een gezonde werkruimte creëren

Een van de opkomende trends van vandaag is een gezonde werkplek. Het is nog nooit zo belangrijk geweest om ervoor te zorgen dat je werkplek over de tools beschikt die werknemers nodig hebben om hun werk op een efficiënte, gezonde manier te doen. Hieronder enkele tips hoe je de werkruimte kunnen verbeteren.

Ergonomische werkplekken

Investeren in een goed ontwerp van de werkruimte door middel van de juiste bureauapparatuur en zit-sta-bureaus is een basiszaak, maar doet wonderen voor het welzijn en de efficiëntie van de werknemers. Volgens een onderzoek verbeteren zit-sta-werkplekken de cognitieve prestaties met 14%. Dit komt bovenop een betere houding van de werknemer, die zelf de gezondheid en het welzijn van de werknemer aanzienlijk verbetert.

Detox-ruimtes

Andere dingen die effectief zijn in het verbeteren van de kwaliteit van de werkplek zijn detox-ruimtes. Dit zijn eenvoudige ruimtes op kantoor die direct beschikbaar zijn voor medewerkers. Ze kunnen handig zijn voor onafhankelijk denken, privévergaderingen en gewoon even op adem komen vanuit het hokje.

Planten en groen

Planten zijn ook een eenvoudige, maar zeer effectieve en elegante toevoeging aan elke werkruimte. Er is iets in de menselijke evolutionaire biologie dat een onmiddellijke boost in de stemming krijgt van zelfs de geringste glimp van groen, en planten kunnen het kantoor ook aantrekkelijker maken voor het oog. Een Noorse studie merkt op hoe planten op kantoor psychologische en fysiologische stress verminderen, de stemming verbeteren en mentale vermoeidheid verlichten, terwijl ze de cognitieve prestaties verbeteren. Investeren in een gezonde werkruimte is belangrijk, en het is een van de sleutels om je werknemers gelukkig te houden.

Andere dingen die je kunt doen

Afgezien van de juiste kantooromgeving, zijn er nog veel andere dingen die werkgevers kunnen doen om te zorgen voor een leuke werkplek waar werknemers zich goed voelen en het moreel hoog houden. Sterker nog, de meeste van deze dingen kosten niet veel, maar ze kunnen zoveel waarde toevoegen aan de dag van je werknemer.

Medewerker erkenning:

Het eerste en misschien wel belangrijkste dat je je medewerkers kunt geven, is erkenning. Erkenning van hun werk is belangrijk en het bouwt waardering op in het bedrijf, omdat ze zien dat het werk dat ze doen wordt gewaardeerd. Het kan zo simpel zijn als een schouderklopje en een bedankje, of je kunt regelmatig prijsuitreikingen houden om een ​​goed uitgevoerde taak te erkennen.

Doorgroeimogelijkheden:

Het hebben van loopbaancoaching en groeitrajecten is ook een groot probleem. Je hoeft niet elke maand een medewerker te promoten, maar een gesprek met hen over hoe ze passen in het bedrijf, en een algemene richting en traject voor hun tijd geeft betekenis aan waarom ze binnenkomen en werken.

Wellness programma’s:

Wellnessprogramma’s dragen ook bij en houden mensen scherp. Japanse bedrijven staan ​​bekend om hun lichte ochtendgymnastiek om werknemers in een goede fysiologische conditie te houden. De detox-ruimtes waarin je hebt geïnvesteerd voor de werkplek kunnen worden gebruikt voor zaken als yogasessies of andere snelle activiteiten die een verschil kunnen maken voor het welzijn van je werknemer.

Gecombineerd met een cultuur van positiviteit en welzijnsprogramma’s, kunnen werknemers zich echt inleven en effectiever hun rol vervullen. Zorg ervoor dat je investeert in een goede, gezonde werkruimte en geef werknemers alle ondersteuning die ze nodig hebben om uit te blinken, zodat je de vruchten kunt plukken van een echt gelukkig personeelsbestand.