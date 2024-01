Zo creëer je een kleurrijke grazing table voor een bruiloft

Laatst geüpdatet op januari 19, 2024 by Redactie

Hoe presenteer je eten mooi op een bruiloft? Er zijn veel manieren: Creëer hoogte op het bord, speel met texturen, gebruik contrasterende kleuren, eetbare garnituren en decoraties. Dat kan allemaal heel goed met een grazing table.

Een kleurrijke grazing table

Op het eerste gezicht lijkt een grazing table op een stapel voedsel die bij elkaar is gegooid zodat iedereen kan kiezen wat hij of zij lekker vindt. Ze vereisen eigenlijk een beetje planning en voorbereiding, hoewel het een vrij gemakkelijke en leuke taak is. En kleur is het sleutelwoord. Vind kleurrijke of natuurlijk ogende sets borden, schalen en planken die bij elkaar passen voor een verbluffend resultaat. Gebruik seizoenskruiden en bloemen om van je grazing table een uniek kunstwerk te maken. Speel met texturen die de tafel naar een hoger niveau tillen en het er interessanter uit laten zien. Gebruik contrast om de verschillende elementen op de tafel visueel in secties te verdelen.

Groots en gedurfd

Voor bruiloftsrecepties is er eigenlijk maar één manier om een grazing table te maken: ga voor groots en gedurfd. Vers fruit en rauwe groenten zorgen voor alle kleur en textuur die je maar kunt wensen. Zet er kazen, charcuterie plankjes en meer traditionele gerechten bij: allemaal mixen en matchen als je met kleur speelt. Vergeet bloemen niet – bij voorkeur eetbare bloemen – omdat ze je kleurenschema prachtig kunnen verheffen. Zelfs groenten op zichzelf vormen een prachtig middelpunt en een grazing table. Van komkommer, wortel, kerstomaatjes tot exotische toevoegingen als hummus. Er is voor elk wat wils: carnivoren, alleseters, vegetariërs, veganisten, enz.



Enkele andere opties voor thema’s die opmerkelijke foodie-herinneringen kunnen opleveren en luxe comfortfood kunnen zijn, zijn mini-gegrilde kaassandwiches met rivierkreeft en kaas. Comfortklassiekers met decadente ingrediënten. Bruiloften zijn het perfecte moment om je favoriete gerechten mee te nemen en ze nog specialer te maken. Denk aan miniversies van tomatensoep, tapas-snacks om van te genieten en toch niet zwaar te voelen na het eten.

Een gemakkelijk optie

Buffetten zijn nu een veel meer ontspannen manier van catering. Gemakkelijk te serveren en ze kunnen er zo mooi uitzien als je de juiste mix aan gerechten toevoegt. Ze kunnen helder en levendig zijn met kleurrijk voedsel dat een lust voor het oog wordt.



Focus op groenten, waar je een goede selectie van heerlijke vegetarische en veganistische opties hebt die ervoor zorgen dat vegetariërs niet het gevoel krijgen dat ze bijzaak zijn, en ook degenen die de vleesconsumptie willen verminderen. Er is nu een nieuwe trend om groenten te gebruiken als middelpunt van gerechten, waardoor er zoveel smaak, kleur en textuur ontstaat.



Dan zijn er natuurlijk desserts. Hier kun je je fantasie de vrije loop laten. Dit kan als buffet worden opgemaakt en is naast de bruidstaart een leuke en kleurrijke manier om voor ieders smaak iets zoets aan te bieden. En bij veel kleine desserts, zoals snoepjes, cupcakes of bitterkoekjes, kunnen ze ook worden verpakt als afhaalmaaltijden, zodat de gasten er na het evenement van kunnen genieten.