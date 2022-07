Zo creëer je een minimalistische tuin

Je tuin zou een verlengstuk van je huis moeten zijn, maar al te vaak is het een trieste, saaie jungle die je doet zuchten als je uit het raam kijkt. Als je klaar bent om je tuin om te toveren tot een plek waar je niet kunt wachten om het te gebruiken, maar weinig onderhoud nodig hebt, dan is een minimalistisch tuinontwerp wat je nodig hebt. Lees verder om alles te weten te komen over de minimalistische tuin en hoe je er thuis een kunt creëren.

Wat is een minimalistische tuin?

Minimalistische tuinen zijn geïnspireerd op opgeruimde huizen en bieden ruimte die past bij onze levensstijl. Minimalistisch tuinieren heeft alles te maken met ruimte en hoe deze wordt gebruikt. In navolging van de trends in interieurontwerp, gaat het vaak om een ​​beperkte materialen en planten, gecombineerd met een ontwerp van gedurfde, eenvoudige lijnen. Meestal staat bestrating centraal, hoewel een mix van verschillende elementen het tuinontwerp naar een hoger niveau kan tillen. Een gazon wordt niet altijd gebruikt, maar als dat zo is, is het netjes en begrensd door paden of verhoogde bedden. Velen kiezen voor kunstgras voor hun gazon, omdat het zo veel gemakkelijker te onderhouden is en het natuurlijk bijdraagt ​​aan het nette en opgeruimde uiterlijk van de tuin.

Creëer een gezellig hoekje

Als je tuin geplaveid is of een terras heeft, overweeg dan om een knus hoekje op een zonnige plek in je tuinontwerp te plannen. Houten kisten of pallets zijn een betaalbare manier om een zithoek te creëren. Voeg voldoende kussens, plaids en kandelaars toe voor avondverlichting om de juiste sfeer te creëren. Potplanten zullen groen toevoegen en een verharde ruimte onmiddellijk transformeren. En waarom niet een hangmat in een hoek plaatsen als leuke plek om ’s avonds te lezen?

Gebruik een beperkt plantenpalet

De behoefte aan planten in deze tuinstijl kan minimaal zijn, maar ze zijn ook de sleutel tot elk ontwerp. Planten helpen het ontwerp te verzachten. Probeer je planten te beperken tot niet meer dan vijf soorten, herhaal indien nodig binnen het schema. Een beperkt palet ziet er niet alleen goed uit, maar maakt het onderhoud ook veel gemakkelijker. Creëer harmonie en eenheid in de tuin door talloze soorten planten toe te voegen, allemaal in dezelfde kleur, maar met verschillende tinten.

Blijf warm

Investeren in een vuurplaats of tuinhaard zal niet alleen helpen om een ​​centraal punt te creëren in je zitgedeelte buiten, maar het zal je ook voorzien van de broodnodige warmte en een plek om lekker te zitten en marshmallows te roosteren. Geen zin in een open vuur? Koop in plaats daarvan een warmtelamp voor buiten en stapel de knusse kussens en zachte plaids hoog op. (Vergeet niet om ze bij nat weer binnenshuis mee te nemen.)

Houd je tuin onderhouden

Het creëren van een rustige en serene buitenruimte vraagt ​​onderhoud. Onkruid of rommel passen niet echt in een minimalistisch thema, dus probeer je voor te nemen om je tuin regelmatig op te ruimen. Een groot bestratingsoppervlak zal een groot deel van het onderhoud van een gazon verminderen, en is perfect voor het creëren van een strak gesneden, natuurlijk ogend ontwerp dat naadloos binnen naar buiten verlengt.

Verlicht de weg

Het creëren van een serene en rustige ruimte omvat normaal gesproken veel rustgevende kaarsen binnenshuis, maar kaarsen zijn niet altijd de meest praktische keuze buiten in Nederland dankzij een overvloed aan stormachtige winden of regenachtig weer in de herfst en winter, dus probeer te kiezen voor buitenverlichting of lantaarns in plaats daarvan. Licht geeft warmte aan een tuin, die gemakkelijk kan worden opgenomen door verlichting door plantenbakken en rond palen te hangen. En markeer je je pad met ledverlichting.

Neem natuurlijk texturen op

Veel van het minimalistische design is geïnspireerd op de natuur, een uitgestrekte groene ruimte om je heen. Wanneer je je eigen minimalistische retraite maakt, gebruik dan natuurlijke texturen zoals rotan, rieten meubels, katoen, steen, leer, linnen en dekens van nepbont. Houd het kleurenpalet koel en kalm: wit, grijs en zachte beige tinten zullen alle boxen aanvinken.

Let op de kleine details

Een belangrijk onderdeel van minimalistisch design is om te genieten van de kleine dingen, dus het integreren van dierenvoeders in je buitenruimte, zodat je vogels en kleine dieren in het wild kunt zien, is een geweldige manier om dit in je tuin te vertalen.



Het creëren van een minimalistisch geïnspireerde tuin gaat net zo goed over houding als over het plaatsen van de juiste objecten op de juiste plaatsen. Maar als je eenmaal deze relaxte en mooie manier om van je tuin te genieten hebt begrepen, dan wil je misschien niet meer naar binnen!