Zo creëer je een vakantiegevoel in eigen tuin

Laatst geüpdatet op juli 7, 2025 by Redactie

De zomervakantie kun je prima in eigen tuin doorbrengen en lekker genieten in een hangmat, op een ligbed of in een luie tuinstoel. Voor het ultieme vakantiegevoel omring je je met planten die je doen denken aan bijvoorbeeld Frankrijk, Mexico, Hawaï of Australië. Ze doen het uitstekend op plekken in de zon. Bijkomend voordeel van groen: tijdens tropische dagen zorgt het voor verkoeling!

Mexico

Creëer een Mexicaanse sfeer in je tuin met potdahlia’s in vrolijke kleuren zoals felroze, geel en oranje. De planten zijn met name geschikt om in potten op je balkon of terras te zetten. Het is een kwestie van regelmatig watergeven en de uitgebloeide bloemen weghalen. De dahlia’s maken dan continue nieuwe bloemknoppen aan. Schenk jezelf een lekker drankje (Tequila!) in en geniet van de bloemen vanuit je hangmat. Viva la vida!

La douce France

Bij Frankrijk denk je qua groen vooral aan zonnebloemen en lavendel. Langs de route du soleil vind je uitgestrekte velden met deze planten. Potzonnebloemen (Helianthus) hebben een hoogte van maximaal 40 cm en zijn daarom ideaal voor toepassing op balkon en terras. Leuk is het om te zien hoe de bloem gedurende de dag langzaam meedraait met de zon. Lavendel (Lavendula) is winterhard en kun je behalve in potten ook heel goed in de border planten. Dat is niet alleen genieten van een heerlijke geur maar ook van veel fladderende vlinders.

Down under

Eucalyptus is een van de bekendste planten die doet denken aan Australië. Het groengrijze blad is prachtig en bij een zomerbriesje bewegen de takken soepel heen en weer. Het is een echte aanrader voor iedereen die ongestoord wil relaxen in eigen tuin. Zet er een ligstoel bij en kom helemaal tot rust van de geur van het blad. Extra fijn is dat vliegen en muggen helemaal niet van Eucalyptus houden. Die blijven dus mooi op afstand!

Hawaï

De exotische Hibiscus doet denken aan Hawaii omdat de hoela-danseressen, met hun rokjes van stro, een Hibiscusbloem achter hun oor dragen. Ook in de tuin is de plant een echte eyecatcher. Hibiscus is er in verschillende kleuren zoals rood, oranje, geel, paars, roze en wit. Ongeacht welk soort jouw favoriet is, de plant zorgt voor een instant zomergevoel, zelfs als het weer een beetje tegenzit. Voor uitbundige bloei zet je de plant op een zonnig plekje en geef je ‘m regelmatig water. En geef je een feestje? Pluk dan gerust een Hibiscusbloem en doe ‘m achter je oor!

Bestemming onbekend

Bij het tuincentrum vind je in zomermaanden volop eenjarige zomerbloeiers zoals Spaanse margriet (Osteospermum) en Franse geranium (Pelargonium grandiflorum). In tegenstelling wat hun volksnaam doet vermoeden, komen ze van origine uit Zuid-Afrika. Andere zomerbloeiers hebben daarentegen weer een Zuid-Amerikaanse achtergrond. Kies vooral planten waar jij het meest vrolijk van wordt en maak mooie combinaties. Voor eenjarige zomerbloeiers heb je geen groene vingers nodig. Geef regelmatig een slok water en haal uitgebloeide bloemen weg voor een extra lange doorbloei. Op je ligbed met een stralend zonnetje is het volop genieten van de bloemenpracht!

Verkoelend effect

Afhankelijk van het formaat zorgen planten voor schaduw in de tuin, maar ook voor een lagere temperatuur. Dat komt omdat planten water verdampen. Daardoor koelt lucht de lucht om hen heen af en dat merk je vooral tijdens dagen met een tropische temperatuur. Het verschil tussen een betegelde tuin en een groene tuin kan oplopen tot wel 10 graden Celsius. Een extra reden om tuin, balkon of terras te vergroenen!