Zo creëer magie met tulpen

Er zijn mensen die het vermogen hebben om gezellige en mooie omgevingen te creëren. Mensen die van een rommelig terras een relaxte oase maken, of de saaiste eettafel tot een mooi gedekte tafel. Maar iedereen kan met wat hulp iets moois creëren. Met deze tips kun je zelf magie creëren met tulpen!

Paars is trendy 2022

Wie op de hoogte wil blijven van de heersende interieurtrends, kiest in 2022 voor tulpen in paarse tinten. Paars is een trend die zowel op meubels als op interieurdetails terug te vinden is, liefst in een lichtpaarse lavendeltint. Een paar paarse tulpen in de vaas en je bent trendy in huis.

Lees ook: Een boeket bloemen voor elk seizoen

Ton sur ton

Voel je vrij om uit te gaan van de kleuren die je al in huis hebt en deze te versterken. Als je bijvoorbeeld van rustige beige en witte tinten houdt, is het leuk om ook witte tulpen en porselein in zachte tinten te kopen. Aan het begin van het jaar houden veel mensen van wit! Tulpen in verschillende pasteltinten zijn ook prachtig.

Laag bij het dekken van de tafel

Tulpen zijn uniek omdat ze blijven groeien nadat je ze in de vaas hebt gezet. Het geeft een wilde en een beetje rommelige uitstraling. Maar soms heb je beperkte ruimte en aan de kleine tafel kan het praktischer zijn met een laag boeket. Een soepterrine of sauskom is een alternatief voor klassieke vazen.

Veel kleine vazen ​​bij elkaar

Door veel kleine vaasjes bij elkaar te plaatsen zal de beleving van de tulpen anders zijn dan wanneer ze in een vaas staan. Het is uitstekend om de tulpen in flessen te zetten in plaats van in vazen. Op een klein tafeltje of dienblad zal het een mooi arrangement zijn. Past perfect op bijvoorbeeld de vensterbank.

Krans aan de deur

Verwelkom je gasten met een krans op de deur. Je hebt een frame nodig waaraan je de tulpen bevestigt. Een krans van tulpen maken is niet heel moeilijk maar het resultaat is prachtig. De houdbaarheid is echter beperkt, dus als je de decoratie wilt behouden als de gasten naar huis zijn, is een tip om de krans op een groot dienblad of in een ronde schaal te plaatsen. Stel de tulpen zo af dat de snijvlakken in het water staan.

Mix met kersen en wilgen

Tulpen zijn mooi op zichzelf maar ook in gezelschap met andere planten. Een mooie combinatie zijn roze tulpen en roze wilgen. Kersentakjes en andere takken uit de tuin versterken het verder. Een onverwachte tip is om een ​​beetje in de compost te snuffelen en te kijken wat je vindt.

Boeket direct op een bord of in een schaal

Koop je je tulpenboeket bij een bloemist en plaats het boeket direct op een bord of in een schaal. Als de stelen recht zijn afgeknipt en je houdt het touwtje om de tulpen, dan blijft het vanzelf mooi staan. Vul de schaal met water zodat de tulpen nooit droog staan.

Lees ook: Tijd voor tulpen – 10 tips, weetjes en ideetjes

Tulpen met bol

Tegenwoordig is het in sommige winkels ook mogelijk om tulpen te kopen die direct in de dozen van de kwekers worden verkocht met de bol. Het is feestelijk om je eigen tulpen in de winkel te kunnen plukken. Tulpen op bollen gaan binnen bijna net zo lang mee als gesneden tulpen. Zeker als de temperatuur een graadje boven nul blijft. Als het enkele graden onder nul is, kunnen de tulpen wat slordig worden.