Zo denken Nederlanders écht over de weggebruikers op vakantie

Laatst geüpdatet op juli 25, 2025 by Redactie

Met de zomervakantie in volle gang gaan miljoenen Nederlanders weer met de auto op stap naar het buitenland, en iedereen heeft wel een mening over in welk land autorijden het fijnst is. Uit onderzoek van Marktplaats blijkt dat Duitsland hierin favoriet is. Belgen maken daarentegen een slechte indruk met hun rijvaardigheid. Ook vindt 1 op de 3 Nederlanders dat het merk auto dat iemand rijdt veel zegt over het karakter van de bestuurder.



Marktplaats deed onderzoek naar de meningen en (voor)oordelen van Nederlanders over rijden in het buitenland. Wat blijkt? Meer dan 1 op de 3 Nederlanders (34%) vindt Duitsland het fijnste land om in te rijden. Frankrijk (8%) en Spanje (4%) bekleden de tweede en derde plek. Wat betreft rijvaardigheid vindt 1 op de 5 (18%) dat Belgen het slechtst kunnen rijden, gevolgd door Italianen (13%) en Fransen (12%).

Fransen asociaal, Duisters vriendelijk

Marktplaats vroeg Nederlanders ook naar hun meningen over rijgedrag in het buitenland. Daaruit blijkt dat de meeste Nederlanders (18%) vinden dat Fransen het meest asociaal rijden. Duitse bestuurders worden juist als het meest vriendelijk ervaren (18%), maar houden zich volgens 1 op de 3 Nederlanders (31%) wel verreweg het minst aan de snelheidslimiet. Ook Oostenrijkers (8%) en Zwitsers (8%) worden als vriendelijke bestuurders gezien.



In Italië rijden de automobilisten het meest gevaarlijk (19%). Maar er zijn nog meer resultaten waar Italië bovenaan staat: zo zeggen Nederlanders dat Italiaanse automobilisten verreweg het vaakst toeteren (29%) en het minst vaak richting aangeven (11%). Geen wonder dus dat Italië volgens Nederlanders het land is met het meest chaotische verkeer (24%), boven Frankrijk (21%) en Spanje (7%).



Aleksandra Vidanovski, woordvoerder van Marktplaats: “Een autovakantie is altijd leuk, maar in het buitenland kunnen de regels en het rijgedrag van de bestuurders weer net even anders zijn dan we zijn gewend, dus het is belangrijk om daar rekening mee te houden. Wie geen zin heeft in frustrerende parkeerperikelen in smalle Italiaanse steegjes, of juist extra zeker de weg op wil in het buitenland zou kunnen profiteren van een auto met rijhulpsystemen, zoals een 360° camera of emergency brake assist. Op Marktplaats zijn er duizenden auto’s met dit soort functies en hier is makkelijk op te filteren door je gewenste opties te selecteren.”

Een automerk zegt meer dan je denkt

Het merk auto dat iemand rijdt zegt daarnaast ook veel over het karakter van de bestuurder, vindt 1 op de 3 Nederlanders (33%). Een kwart (25%) zegt – bewust of onbewust – te oordelen over iemand op basis van zijn of haar auto. Zo vindt meer dan een kwart (28%) van de Nederlanders dat BMW-rijders de meest asociale weggebruikers zijn, met afstand gevolgd door Audi-rijders (10%).



Op de vraag in welk automerk de beste of slechtste bestuurders rijden, geeft ongeveer de helft van de Nederlanders aan daar geen uitgesproken mening over te hebben. Kijken we alleen naar de groep die wél een mening heeft, dan springt BMW er opnieuw negatief uit: van hen vindt 20% dat BMW-rijders de slechtste bestuurders zijn, gevolgd door Fiat-rijders (12%). Wat betreft de beste bestuurders worden Toyota-rijders het vaakst genoemd (13%), gevolgd door Volvo-rijders (11%).