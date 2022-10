Zo ga je fit door het najaar met groenten en fruit

De herfst en de winter zijn geen reden om je ellendig te voelen. Want zelfs boswandelingen en gezellige avonden thuis hebben hun charme. Ook op culinair gebied heeft de herfst veel te bieden. Nu zijn er veel soorten seizoensgroenten en fruit die ons op de best mogelijke manier van alle belangrijke voedingsstoffen voorzien.

Lees ook: Kruiden om je deze winter warm en gezond te houden

De Kool familie – vitamine C-bommen bij uitstek

Bij koud, nat herfstweer vallen ze ons immuunsysteem weer aan: de verkoudheidsvirussen. Een hulp in geval van nood is vitamine C, ook wel bekend als ascorbinezuur. Het ondersteunt het immuunsysteem en houdt ziekteverwekkers op afstand. Alle koolsoorten bevatten relatief grote hoeveelheden vitamine C. Dit is normaal gesproken erg gevoelig voor hitte en het gehalte aan groenten en fruit neemt aanzienlijk af wanneer het wordt gekookt. Maar niet met Kool. Hier wordt de vitamine C gebonden als ascorbinezuur A en B, die bij verhitting splitsen. De groenten kunnen na het koken meer vitamine C bevatten dan wanneer ze rauw zijn. Als je het voedsel echter te lang verwarmt, bezinkt de vitamine C in het kookwater. Kook het dus niet te lang.

De absolute leider op het gebied van vitamine C is boerenkool. Maar ook andere koolsoorten bevatten veel ascorbinezuur, zoals broccoli (115 mg/100 g), spruitjes (90 mg/100 g) of bloemkool (70 mg/100 g). Alle verse producten verliezen vitamine C door blootstelling aan licht, lucht en langdurige bewaring.Dit betekent dat groenten en fruit lokaal, bij voorkeur regionaal geproduceerd, op een donkere en koele plaats moeten worden bewaard en snel moeten worden verwerkt. Maar niet alleen vitamine C is gewild in de herfst. Het lichaam heeft nu ook andere vitamines en mineralen nodig om fit door het koude seizoen te komen. Bijvoorbeeld vitamine A.

Lees ook: Herfstseizoen is groenteseizoen

Vitamine A – met pompoen en co meer perspectief in het donker

Als het vroeg donker wordt, zijn onze ogen bijzonder gestrest. Dan helpt een extra portie vitamine A. Het maakt deel uit van het deel van het netvlies dat verantwoordelijk is voor het schemerzicht. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn niet alleen dierlijke producten bronnen van vitamine A. Planten bevatten ook bètacaroteen, waaruit de mens vitamine A maakt. De pompoen, die nu in het hoogseizoen in de herfst is, bevat er bijzonder veel van. Pompoen soorten in alle mogelijke vormen en kleuren verrijken onze borden met soepen, taarten of stoofschotels. Veldsla heeft ook een hoog gehalte aan provitamine A. De kleinbladige plant, ook wel de “koning van de sla” genoemd, behoort tot de valeriaanfamilie. Met zijn fijne nootachtige aroma wil je zelfs in het koude seizoen een gezonde, knapperige salade.