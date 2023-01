Zo ga je fit en gezond de winter door

Laatst geüpdatet op januari 27, 2023 by Redactie

In het koude seizoen kunnen we allemaal wel wat ondersteuning gebruiken. Koud, vochtig weer, droge verwarmingslucht en een gebrek aan zonlicht zorgen vaak voor een verzwakt afweermechanisme. Kom je dan met veel mensen in aanraking, dan neemt de kans op verkoudheden en andere virussen toe. Hoog tijd dus om je immuunsysteem te ondersteunen zodat het je stabiel door de wintermaanden begeleidt.

Vitamine D: Booster voor het immuunsysteem

Vitamine D, de zogenaamde zonnevitamine, heeft een grote invloed op het immuunsysteem. Het ondersteunt de normale werking van ons immuunsysteem en is ook een echte stemmingsverbeteraar. Normaal gesproken maakt ons lichaam vitamine D zelf aan door het zonlicht dat we opvangen tijdens regelmatige buitenactiviteiten om te zetten in precies deze vitamine. Maar in het donkere seizoen is dat lastig. Des te belangrijker is het om regelmatig voedsel te eten met een hoog vitamine D3-gehalte, zoals vette vis als haring, makreel en zalm of paddenstoelen zoals cantharellen en champignons. Ook vitamine D kopen kan zinvol zijn om de afweer van het lichaam extra te ondersteunen. Om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van een vitamine D tekort kun je het beste vooraf een bloedonderzoek doen.

Zorg voor frisse lucht

Tijdens het koude seizoen brengen we veel tijd binnen door. We krijgen nauwelijks daglicht en ademen voortdurend verwarmde lucht in, waardoor onze slijmvliezen uitdrogen. Een wandeling tijdens de lunchpauze doet wonderen voor lichaam en geest. Je kunt ook trainen in de frisse lucht. Dit brengt de bloedsomloop op gang, verdrijft vermoeidheid en voorziet het lichaam ook van vitamine D. Slechts 20 minuten wandelen of fietsen per dag – bij voorkeur in de zon – is voldoende.

Beweeg veel, slaap goed en verminder stress

Beweging van welke aard dan ook stimuleert de bloedsomloop en stofwisseling, houdt ons wakker, fit en gezond – en maakt ons simpelweg gelukkig. Voldoende rustgevende slaap heeft ook een positieve invloed op het immuunsysteem. Voor het slapen wordt een koele, donkere slaapkamer met weinig geluid en vrij van elektrische straling aanbevolen. Aanhoudende stress is een echte killer voor het immuunsysteem. Voor een sterk immuunsysteem is het daarom raadzaam om stress in het dagelijks leven te verminderen. Wat hier het beste werkt, verschilt per persoon. Sporten en bewegen hoort er zeker bij, mindfulness meditatie en yoga behoren ook tot de mogelijkheden. Vitamine C helpt ook tegen stress, en vitamine C kopen is aan te raden als je een tekort hebt.

Eet goed

Wat een persoon eet en drinkt, is cruciaal voor zijn gezondheid. Een uitgebalanceerd eetpatroon rijk aan vitamines en vezels is belangrijk voor een sterk immuunsysteem. Een kleurrijke variatie aan groenten, fruit, volkorenproducten, peulvruchten en noten past daar het beste bij. Bijzondere immuunversterkers zijn: broccoli, gember, spinazie, tomaten, wortelen, kool, knoflook, druiven en citrusvruchten. Bij een veganistisch dieet is de aanvoer van vitamine B12 noodzakelijk, aangezien voldoende aanvoer van plantaardig voedsel niet gegarandeerd is. Bij twijfel dienen veganisten een arts te raadplegen. Ook belangrijk: drink veel – minimaal twee liter water of ongezoete thee per dag.

Onderhoud goede relaties

Last but not least, het koude seizoen moet worden gebruikt om jezelf te omringen met je partner, vrienden en familie. De wetenschap bevestigt: sociale contacten zijn cruciaal om stemmingswisselingen te voorkomen, want mensen zijn gemaakt voor relaties. Het onderhouden van een goede relatie geeft zekerheid en ontspanning aan het zenuwstelsel – en is daarom een ​​doorslaggevende factor voor een gelukkig leven.

Vitamines online kopen

Vitamines voor een goede gezondheid kun je heel gemakkelijk online kopen bij Vitaminesperpost.nl. Vitaminesperpost heeft een breed assortiment, en de producten hebben een goede prijs en zijn van hoge kwaliteit. Heel handig is dat je niet thuis hoef te blijven om te wachten op je pakket, want het past gewoon in de brievenbus met altijd gratis bezorging.