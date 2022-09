Zo ga je om met iemand die integriteit mist

Helaas hebben we voortdurend te maken met mensen die niet integer zijn. Soms zijn we geschokt of verrast omdat we het niet van die persoon hadden verwacht. Andere keren zien we het aankomen omdat ze altijd het ene zeggen, maar het tegenovergestelde doen. Als we met deze mensen te maken hebben, is dat ongemakkelijk en kan het ons uit balans brengen. Hier zijn enkele manieren om met mensen om te gaan die je niet kunt vertrouwen.

Sluit je ogen niet voor wat er echt gebeurt

Confrontatie is iets waar de meesten van ons niet mee te maken willen hebben. Het is ongemakkelijk en soms is het makkelijker om een ​​leugen te geloven. Maar als je weet dat je wordt misleid, moet je je mannetje staan ​​en niet ontkennen wat er aan de hand is. Uiteindelijk zal het ongemak van het omgaan met de waarheid de moeite waard zijn.

Wees direct en to the point

Als je te maken hebt met bedrieglijke mensen, onthul dan alleen wat absoluut noodzakelijk is. Houd je communicatie zo kort mogelijk. Je wilt ze geen informatie geven die ze kunnen verdraaien om in hun voordeel te gebruiken ten koste van iemand anders.

Confronteer ze als het moet

Als je ze op een leugen hebt betrapt, kun je het probleem niet omzeilen. Blijf kalm en zeg wat je weet. Als ze ruzie met je maken, kijk ze dan recht in de ogen, haal een paar keer diep adem en herhaal wat je weet dat waar is.

Twijfel niet aan jezelf, wat er ook gebeurt

Ze zullen waarschijnlijk proberen het te laten lijken alsof er iets mis met je is; alsof je niet begrijpt wat ze zeggen. Laat ze je niet manipuleren.

Verbreek de banden, indien mogelijk

De banden met iemand verbreken is soms makkelijker gezegd dan gedaan, zeker in een werksituatie. Als je echter weet dat je de persoon niet kunt vertrouwen, heeft het echt geen zin om de relatie in stand te houden. Als je er niet helemaal van weg kunt lopen (vanwege werk- of gezinsverplichtingen), beperk dan in ieder geval je interacties met hen tot een minimum.