Zo ga je om met prikkels en geluid op de werkvloer

Eindelijk kunnen we weer! Het thuiswerk advies is sinds vorige week 50/50 en nog nooit hebben we ons met zoveel enthousiasme naar kantoor begeven. Dag videobellen en hallo collega’s die een stuk leuker zijn in levende lijve. Toch is deze terugkeer niet zonder slag of stoot. Na 2 jaar vanuit ons kalme thuis te hebben gewerkt, kan die prikkelrijke geluidsomgeving op kantoor als storend en vermoeiend worden ervaren. Dit komt onze prestaties niet ten goede. Specsavers geeft vandaag op World Hearing Day tips over hoe je omgaat met geluid op de werkvloer en je werkdag zo ontspannen mogelijk kunt maken.

Geluidsimpact op je gezondheid

Kletsende collega’s en trillende, rinkelende telefoons – de bruisende kantoorvloer is enorm gezellig, maar misschien merk je wel dat je aan het einde van de dag meer moe bent dan je dacht. Dat is niet gek, want deze prikkels kunnen leiden tot vermoeidheid, irritatie, hoofdpijn en concentratieproblemen, wat weer afdoet aan je productiviteit. Teveel geluid op de werkvloer kan een negatieve impact op je gezondheid en werkefficiëntie hebben. Anne Venneri, audicien bij Specsavers, licht toe: “Juist omdat we al deze geluiden op de werkvloer de afgelopen jaren niet meer gewend zijn, komt het nu extra hard aan en kan dit vermoeidheid uitlokken.”

Meer onrust door hybride werken

Bovendien benadrukt Venneri dat door het nieuwe hybride werken, waarbij een combinatie van videobellen en fysiek vergaderen normaal is geworden, geluidsoverlast alleen maar zal toenemen: “Mensen zullen vanwege het nieuwe hybride werken meer vanaf kantoor inbellen op vergaderingen. Als mensen achter hun bureau aan het videobellen zijn leidt dit tot nog meer onrust op kantoor.” Venneri vervolgt: “ Daar komt ook nog eens bij dat dit, nu we elkaar eindelijk weer live spreken, zorgt voor langere gesprekjes tussendoor, hetgeen allemaal invloed heeft op de concentratie. Het duurt gemiddeld 20 minuten voor je je weer volledig op je werk kunt focussen vanaf het moment dat je werd afgeleid. Zorg dragen voor je geluidsomgeving tijdens werk wordt dus nog belangrijker.”

2,6 miljoen Nederlanders extra vatbaar

Bovendien hebben mensen met gehoorproblemen nog meer last van het verhoogde geluidniveau op kantoor. Mensen met een verminderd gehoor, tinnitus en overgevoeligheid voor geluid lopen namelijk extra risico op klachten in een ongezonde geluidsomgeving. Zij kunnen aan het einde van de werkdag zelfs helemaal op zijn. Maar liefst een op de acht Nederlanders kampt al met gehoorproblemen (variërend van mild tot ernstig) en daarmee heeft de omschakeling naar kantoor meer impact dan je wellicht zou denken. Het is dus iets om serieus alert op te zijn, voor jezelf en voor anderen.

Tips voor werken op kantoor

Gelukkig betekent dit niet dat je je thuiswerkplek weer op moet zoeken. Belangrijker is om op de werkvloer extra zorg te dragen voor je gehoor en de geluidsomgeving, en rekening te houden met anderen die wellicht gehoorproblemen hebben. Zo ga je hier het beste mee om:

Wees je bewust van de impact van je stem en let op je volume bij telefoongesprekken

Zoek een vergaderruimte of afgeschermde flexplek op voor videobellen, vergaderen of een casual overleg

Gebruik een (noise cancelling) koptelefoon voor je digitale meetings en installeer noise-reduction software op je laptop

Communiceer duidelijk met je collega’s dat je tijdens focus-werk bewust je koptelefoon opzet, zo weten ze dat ze je niet moeten storen

Zet geluidsmeldingen op je telefoon of laptop op stil

Plan je agenda met voldoende variatie tussen: videobellen, live gesprekken en ongestoorde werktijd en neem voldoende korte pauzes tussendoor; liever vaker kort dan een keer lang. Ga naar buiten en haal even een frisse neus

Breng het topic geluid ter sprake in een teamoverleg, zodat je er met elkaar extra alert op kunt zijn en afspraken kunt maken

Draag je een hoortoestel? Vandaag de dag kunnen deze vaak via bluetooth met je telefoon of laptop worden verbonden voor optimale verstaanbaarheid en minimale overlast

Tips voor werkgevers

Niet alleen werknemers, maar ook werkgevers kunnen klachten helpen voorkomen door geluidsoverlast op kantoor te reduceren of verdraagzamer te maken. Dit is hoe je als werkgever je werknemers kunt helpen:

Wees je bewust van de impact van geluid

Ga met werknemers in gesprek over hun ervaring met de werkplek

Maak het onderwerp geluid én gehoor bespreekbaar

Maak met elkaar afspraken over waar werknemers kunnen (video)bellen

Kijk naar mogelijkheden om het geluidsniveau te dempen en de akoestiek te verbeteren. Hiervoor zijn allerlei hulpmiddelen zoals akoestische schermen en meeting boxen

Plaats lawaaierige apparaten zoals printers, servers en koffiemachines in een aparte ruimte

Zorg voor voldoende stilteruimtes

Zet je kantoortuin in bloei, planten reduceren namelijk ook omgevingsgeluid (ja echt!)

Ben je benieuwd hoe het met jouw gehoor staat? Loop dan eens een Specsavers filiaal in voor een vrijblijvende hoortest en professioneel advies door een audicien.

Met deze tips kun je in ieder geval “geruisloos” op kantoor doorwerken en genieten van het feit dat we elkaar weer op kantoor kunnen ontmoeten. Tijd om de kantoortuinen weer met open armen oren te ontvangen dus!