Zo ga je om met veranderingen als gezin

Laatst geüpdatet op maart 17, 2025 by Redactie

Elk gezin ervaart veranderingen. Sommige zijn gepland, andere onverwacht. Sommige zijn vreugdevol, andere worden gekenmerkt door pijn of onzekerheid. Of het nu gaat om een ​​scheiding, het overlijden van een geliefde, het verwelkomen van een nieuw broertje of zusje of verhuizen naar een nieuw huis, deze gebeurtenissen hebben invloed op elk gezinslid. Voor jonge kinderen kunnen zelfs kleine veranderingen monumentaal aanvoelen, en hoe volwassenen met hen praten, heeft invloed op hoe ze reageren en ermee omgaan. We delen hier richtlijnen om gezinnen te helpen omgaan met veranderingen.

Waarom veranderingen belangrijk zijn voor jonge kinderen

Om te begrijpen waarom veranderingen kinderen zo diep raken, is het belangrijk om te onthouden dat kinderen de wereld anders zien dan volwassenen. Hun routines, relaties en omgeving creëren een gevoel van veiligheid en zekerheid. Hun families en rol binnen hen vormen hun eerste identiteit. Elke verstoring, groot of klein, kan hun fundament doen schudden. Kinderen kunnen omgaan met verandering, maar volwassenen moeten hen helpen het te verwerken.



Kinderen zijn van nature opmerkzaam. Als er iets verandert, merken ze dat. Als ze niet de taal of het begrip hebben om vragen te stellen, uiten ze hun gevoelens door middel van gedrag. Zo uiten jonge kinderen: “Ik voel iets, maar ik heb er geen woorden voor.”



Als kinderen aanhankelijker worden nadat er een nieuw broertje of zusje is geboren of worstelen met inzinkingen in een nieuwe klas, proberen ze de veranderingen in hun leven te verwerken. Deze gedragingen geven aan: “Ik weet niet zeker wat ik met al deze gevoelens aan moet.”

Bekijk veranderingen door de ogen van kinderen

Iedereen ervaart veranderingen anders. Zelfs binnen hetzelfde gezin kunnen volwassenen en kinderen dezelfde gebeurtenis op unieke manieren waarnemen en erop reageren. Een volwassene kan verhuizen naar een nieuw huis zien als een opwindende nieuwe start, terwijl kinderen het misschien zien als het achterlaten van de enige slaapkamer die ze ooit hebben gekend.



Veranderingen benaderen door de lens van een kind helpt om te herkaderen wat er gebeurt. In plaats van gevoelens te minimaliseren, kunnen volwassenen de verandering die kinderen ervaren erkennen en hen met zorg begeleiden.

Proactief communiceren

Wanneer gezinnen met grote veranderingen worden geconfronteerd, is een van de meest voorkomende vragen: “Wat vertellen we de kinderen?” Er is vaak een strijd tussen het willen beschermen van kinderen tegen overweldigende emoties en het bieden van voldoende informatie om te begrijpen wat er aan de hand is.



In plaats van het gesprek te vermijden, bespreek je wat er gebeurt met behulp van dit raamwerk:



Erken wat er gebeurt. Gebruik duidelijke, eenvoudige taal, zoals: “Papa verhuist naar een ander huis en jullie hebben nu twee huizen.”

Concentreer je op het heden of de nabije toekomst. Jonge kinderen hebben vaak geen goed begrip van tijd. Hoewel ze routines en volgordes van gebeurtenissen kunnen begrijpen, duurt het lang tot de basisschool voordat ze tijd echt kunnen conceptualiseren.

Benoem de gevoelens. Geef kinderen woorden voor wat ze misschien voelen. “Het is oké om je nu verdrietig of verward te voelen. Soms voelen veranderingen moeilijk.”

Geef ze geruststelling. Laat ze weten dat ze, ook al veranderen dingen, nog steeds veilig en geliefd zijn.

Moedig vragen aan. Als je geen antwoord hebt, is het oké om te zeggen: “Ik weet het niet zeker, maar ik kom er wel achter” of “We komen er samen wel uit.”

Vermijden is een natuurlijk instinct, maar stilte laat kinderen de gaten opvullen met hun verbeelding, wat enger kan zijn dan de werkelijkheid. Bovendien, als ze voelen dat er iets anders is, maar niemand erover praat, kunnen kinderen zich alleen voelen in hun verwarring. Door proactief te communiceren, zeg je: “Ik ben er voor je.”

Omarm gevoelens

Veranderingen kunnen emotioneel zijn en kinderen hebben ruimte nodig om hun gevoelens te uiten zonder oordeel. Als een kind huilt of uithaalt, reageer dan niet met: “Wees niet verdrietig”, maar valideer de ervaring door te zeggen: “Ik zie dat je nu grote gevoelens hebt. Ik ben er voor je.” Help je kind om met deze gevoelens om te gaan door actieve expressies aan te moedigen, zoals tekenen, schrijven of bewegen op muziek.



Veranderingen kunnen uitdagend zijn, maar ze zijn ook kansen om veerkracht en diepere verbindingen op te bouwen. Door grote veranderingen met empathie, proactieve communicatie en een open hart te benaderen, voelen kinderen zich veiliger en zelfverzekerder om vooruit te komen.