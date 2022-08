Zo ga je voor een comfy bioscoopervaring in huis

Krijg je geen genoeg van films en series streamen? Heb je die ene streamingsdienst al uitgespeeld en zou je nu toch echt wel eens een grotere tv willen? Er zijn genoeg tips waarmee je je bioscoopervaring in huis kunt verrijken. Lees het hier!

Grote, haarscherpe televisie

Een grote tv is toch wel een must om die bioscoopervaring te creëren. En natuurlijk een die haarscherp is. Heb je nog een oud bakbeest in huis? Grote tijd om een nieuwe televisie in te slaan. Hoe je de beste tv vindt die bij je past? Daarvoor maak je gebruik van een vergelijkingssite als DeBeste.com. Die updaten steeds de best geteste modellen van het moment. Zo spot je eenvoudig haarscherpe televisies in verschillende maten.



Oh ja, ze letten ook op de energiezuinigheid. Wel zo handig, want een nieuwe tv met goed energielabel verbruikt zo’n 50% minder dan eenzelfde formaat model van tien jaar oud. Nog een goede reden om die oude kast te vervangen als je die nog hebt dus. Scheelt jou maandelijks op de energierekening.

Pimp up your television!

Met leuke extra’s bij de televisie kun je je tv-ervaring nóg beter maken. Wat dacht je bijvoorbeeld van een goede bluetooth speaker, zodat je lekker muziek aan kunt zetten tijdens het koken. Bespaartip: sluimer het beeld als je toch alleen luistert en niet kijkt. Wanneer je een draagbare speaker kiest heb je tevens als voordeel dat je hem overal mee naartoe kunt nemen, multifunctioneel. Houd er wel even rekening mee dat bluetooth speakers niet altijd gekoppeld kunnen worden aan oude televisies, dus check zeker even de specificaties van je tv. Je kunt daarnaast ook kiezen voor een surround set. Deze zijn wel wat prijziger maar zorgen voor optimaal geluid.



Wat kun je nog meer doen om je bioscoopervaring te verbeteren naast een goede tv en geluid? Nou, denk ook zeker na over de uitstraling van de ruimte rondom de tv. Je kunt bijvoorbeeld ledstrips achter de tv plaatsen voor een cool effect. Ook een cinewall behoort tot de mogelijkheden. Dit is wanneer de televisie in de wand wordt gebouwd en het nóg meer lijkt alsof je in de bioscoop bent. Je kunt dit zelfs combineren met een open haard onder de televisie. Tot slot is een donkere muur achter de tv wel gaaf, omdat je er op die manier voor zorgt dat je volledig in de tv wordt gezogen.

Maak gebruik van streamingsdiensten

Als je abonnementen neemt op meerdere streamingsdiensten dan geniet je natuurlijk van het grootste aanbod, en dat ook nog eens zonder reclame. We kunnen ons echter goed voorstellen dat je geen zin hebt om zo diep in de buidel te tasten. Gelukkig hebben we mogelijk de oplossing voor je. Heb je namelijk nog geen abonnement op bepaalde streamingsdiensten gehad, dan kun je gebruikmaken van gratis proefperiodes!



Zo kun je bijvoorbeeld Videoland twee weken lang gratis kijken. We vertelden je hier al welke must-sees je in september bij Videoland niet mag missen, zoals het nieuwe seizoen van The Handmaid’s Tale. Heb je de eerste seizoenen nog niet gezien, pas op, als je eenmaal begint kun je waarschijnlijk niet meer stoppen met kijken! Verder kun je bijvoorbeeld ook een maand lang NLZIET, Amazon Prime en Discovery Plus gratis kijken. Wissel die free trials af en bepaal daarna welke streamingsdienst je favoriet is.