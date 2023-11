Zo gaat een echte kerstboom langer mee

Laatst geüpdatet op november 10, 2023 by Redactie

De echte magie van Kerstmis begint bij je kerstboom. Als je dit jaar voor een echte kerstboom gaat, wil je er zeker van zijn dat deze de hele feestperiode fris en gezond blijft. Weten hoe je je echte kerstboom op de juiste manier moet verzorgen, kan het verschil maken in hoe je boom eruit ziet en hoe lang hij meegaat. We hebben enkele essentiële tips over hoe je ervoor kunt zorgen dat een echte kerstboom langer meegaat, en de hele feestdagen gezond blijft.

Hoe je voor je echte kerstboom moet zorgen

Er zijn een paar dingen die je nodig hebt om je kerstboom goed te kunnen verzorgen. Deze items worden hieronder vermeld:



Je echte kerstboom

Een emmer

Een gieter

Een kerstboomstandaard of -pot om je boom in te plaatsen (deze moet water kunnen vasthouden zonder te lekken)

Als je ervoor wilt zorgen dat de boom er tijdens de feestdagen zo goed mogelijk uitziet, is het goed verzorgen van de boom essentieel. De juiste manier om voor je echte kerstboom te zorgen, hangt af van het feit of je een gekapte boom of een boom in pot hebt.

Hoe zorg je voor een gekapte kerstboom?

Hier zijn enkele tips voor het verzorgen van een gekapte kerstboom.

Op de dag van aankoop

Het is het beste om je gekapte boom zo vroeg mogelijk te kopen. Zodra je je kerstboom hebt uitgekozen en mee naar huis hebt genomen, haal je hem uit het gaas en schud je de boom goed door elkaar. Je kunt dit het beste doen op dezelfde dag dat je de boom mee naar huis neemt, om te voorkomen dat schimmels in de vochtige takken gaan groeien.

Voordat je de boom opzet

Voordat je de boom goed neerzet, is het verstandig om hem wat water te geven, zodat hij niet uitdroogt. Zaag ongeveer 3 cm van de onderkant van de stam af en plaats de boom vervolgens in een emmer water om te absorberen. Het afsnijden van de stam is belangrijk, omdat deze hierdoor meer water kan opnemen en het leven van de boom kan bevorderen, net als snijbloemen.

De gezaagde boom opzetten

Wanneer je klaar bent om de boom op te zetten, schudt je de boom buiten goed om al de losse bladeren te verwijderen. Wanneer je de boom weer naar binnen brengt, zet hem dan rechtop in een kerstboomstandaard. Plaats de boom niet in aarde of zand, omdat dit de hoeveelheid water die hij kan opnemen kan verminderen.

Voortzetting van de zorg voor de boom

Je moet het water voor je boom elke dag bijvullen om ervoor te zorgen dat hij er gezond en vol uitziet. Als je toestaat dat de boom uitdroogt, zal hij snel verwelken en gaan hangen. Het is het beste om elke dag minimaal 500 ml water aan de boom toe te voegen. Een echte kerstboom kan ongeveer 1-2 liter per dag opnemen. Een gekapte boom kan echter met minder water gehydrateerd blijven.

Hoe zorg je voor een in pot gekweekte kerstboom?

Hier zijn enkele tips voor het verzorgen van een in pot gekweekte kerstboom.

Wanneer je een in pot gekweekte boom mee naar huis neemt

Je moet je in pot gekweekte kerstboom behandelen zoals elke andere kamerplant. Wanneer je de in pot gekweekte boom mee naar huis neemt, haal je hem uit het gaas en schudt je hem goed heen en weer om ervoor te zorgen dat alle losse bladeren en insecten worden verwijderd.

Voordat je de in pot gekweekte boom opzet

Voordat je de in pot gekweekte kerstboom opzet, kun je hem het beste even de tijd geven om te acclimatiseren. Plaats de boom in je garage of schuur, zodat hij kan wennen aan de warmere lucht. Houd de boom uit de buurt van radiatoren.

De boom opzetten

Nadat je de boom de tijd hebt gegeven om te acclimatiseren, kun je hem in huis halen. Als je hem eenmaal op de juiste plek hebt neergezet, zorg er dan voor dat je hem regelmatig water geeft, zodat de wortels koel en vochtig blijven. Wanneer je de boom water geeft, zorg er dan voor dat je de kluit water geeft.

Wat te doen na Kerstmis

Na Kerstmis moet je de boom overbrengen naar een grotere pot, zodat er wat groeiruimte ontstaat. Verplaats de boom vervolgens naar een beschutte plek in de tuin waar er voldoende verlichting is rondom de boom. Vermijd donkere hoekjes. Zorg ervoor dat de boom voldoende water krijgt, zodat hij het hele jaar door gezond blijft en je hem het jaar daarop met Kerstmis weer naar binnen kunt halen. Wanneer de boom buiten staat, heeft hij meer water nodig om uitdroging te voorkomen.

Hoe een echte kerstboom te recyclen

Zodra het nieuwe jaar aanbreekt, is het tijd om na te denken over het verwijderen en recyclen van de boom. Bekijk de onderstaande tips voor meer informatie over hoe je een echte kerstboom op de juiste manier kunt recyclen.

Een gekapte kerstboom recyclen

Breng de boom indien mogelijk naar het dichtstbijzijnde recyclingcentrum voor huishoudelijk afval, waar de boom op de juiste manier kan worden gerecycled.



Je kunt ook nagaan of de gemeente een ophaalservice aanbiedt. Veel gemeenten bieden verschillende recyclingdiensten aan.

Een in pot gekweekte kerstboom recyclen

De in pot gekweekte kerstboom kan jaar na jaar opnieuw worden gebruikt. Verplant de boom naar je tuin.



Je zult hem opnieuw moeten verpotten in een grotere pot. Zorg ervoor dat de kluit voldoende ruimte heeft in de nieuwe pot om uit te zetten en te groeien. Als je de boom het hele jaar door goed kunt onderhouden, kun je de boom het jaar daarop weer naar binnen brengen.

Wat zijn de voordelen van het kiezen van een echte kerstboom?

Echte kerstbomen hebben veel voordelen. Bekijk hieronder de lijst met de belangrijkste voordelen van een echte kerstboom:



Het is de traditionele keuze

Echte kerstbomen stralen een rijke, authentieke geur uit

Je helpt lokale boeren te ondersteunen, aangezien kerstbomen zorgen voor een winstgevende oogst op land dat anders misschien onproductief zou zijn.

Echte bomen zijn verkrijgbaar in een reeks soorten met een goede naaldvastheid, dus je hoeft niet veel op te ruimen.

Het kiezen van een echte kerstboom maakt deel uit van een jaarlijkse kersttraditie

De boom is tijdelijk, dus je kunt de vorm en stijl van je boom jaar na jaar gemakkelijk veranderen

Echte bomen zijn er in verschillende maten, passend bij je huis

Elke boom is anders, uniek en individueel

Echte bomen worden steeds gemakkelijker op de juiste manier te recyclen

Echte kerstbomen zijn milieuvriendelijk omdat ze volledig biologisch afbreekbaar zijn