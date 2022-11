Zo gebruik je een gezichtsolie op de juiste manier

Laatst geüpdatet op november 8, 2022 by Redactie

Gezichtsoliën zijn een oude schoonheidspraktijk, maar waren lange tijd slechts een insidertip onder schoonheidsexperts. Ze beleven nu een hype en het is moeilijk om dagelijkse verzorgingsroutines voor te stellen zonder hen. Vooral mensen met huidproblemen en zeer gevoelige huidtypes waarderen gezichtsoliën als een buitengewoon goed verdragen allround verzorging die ook ongecompliceerd is in het gebruik.

Hoe werken gezichtsoliën?

Gezichtsoliën zijn een must-have, vooral in de herfst en winter. Bij constante temperatuurwisselingen verliest de gezichtshuid snel vocht en heeft ze de neiging om droogheidslijnen te ontwikkelen. Gezichtsoliën zijn daarentegen de perfecte hulp: ze maken fijne lijntjes glad, versterken de huideigen beschermende barrière en zorgen ervoor dat onze huid voldoende vocht kan opslaan. Daarnaast gaan essentiële vetzuren, huidachtige lipiden, vitamines en antioxidanten het verouderingsproces van de cellen tegen. Afhankelijk van het specifieke vetzuurpatroon kunnen gezichtsoliën ook ontstekingen, puistjes en oneffenheden remmen. Idealiter hebben gezichtsoliën een huidachtige lipidenstructuur zodat ze onmiddellijk in de diepere huidlagen worden opgenomen zonder dat de huid vettig aanvoelt. Ze vormen een ademende film tegen vochtverlies in de huid.

Wat is belangrijk in een goede gezichtsolie?

Het effect van een hoogwaardige gezichtsolie wordt bepaald door de combinatie van bioactieve ingrediënten die individueel zijn afgestemd op het betreffende huidtype. De afzonderlijke actieve ingrediënten moeten elkaar aanvullen en synergetische effecten creëren.

Een goede gezichtsolie bestaat uit puur plantaardige oliën die zo natuurlijk mogelijk zijn en geen chemische toevoegingen bevatten. Oliën moeten koudgeperst, ongeraffineerd of ontgeurd en biologisch zijn. Gezichtsoliën moeten ook vrij zijn van geurstoffen: deze hebben een verhoogd risico op irritatie en kunnen allergieën veroorzaken.

Wat is het verschil tussen gezichtsolie voor de nacht en de dag?

Gezichtsoliën met meervoudig onverzadigde vetzuren, zoals die voorkomen in granaatappelzaad-, rozenbottel-, hennep- of teunisbloemolie, worden bijzonder snel door de huid opgenomen en vormen een ademende film om te voorkomen dat de huid vocht verliest. Ze worden diep opgenomen, versnellen het regeneratieproces en hebben een sterk ontstekingsremmend effect. Deze oliën zijn echter ook bijzonder gevoelig voor licht. Ze dienen daarom bij voorkeur ’s avonds te worden gebruikt.

Overdag kun je beter een gezichtsolie kiezen die overwegend oxidatief stabiele plantaardige oliën bevat. Plantaardige oliën zoals jojoba- of arganolie bieden de huid bescherming tegen schadelijke omgevingsinvloeden en ontstekingsprocessen in de huid, die het verouderingsproces van de cellen versnellen.

Voor welke huidtypes zijn gezichtsoliën geschikt?

Gezichtsoliën worden over het algemeen aanbevolen voor alle huidtypes. Afhankelijk van het individuele huidtype of huidprobleem, verschillen de gebruikte plantaardige oliën en extracten. Vooral de rijpere of droge huid heeft baat bij anti-aging gezichtsolie, die een schilferige huid, droogheidslijnen en een vale teint tegengaan. Voor een vette huid of een huid die vatbaar is voor onzuiverheden, worden alleen niet-comedogene oliën aanbevolen die mee-eters en ontstekingen bestrijden.

De comedogeniciteit van oliën, d.w.z. hun eigenschappen om de poriën te verstoppen, zegt ook veel over hoe goed een plantaardige olie geschikt is voor een bepaald huidtype. Een rijpe, droge huid kan een voedingsrijke maar comedogene olie goed verdragen, terwijl een onzuivere gecombineerde huid problematisch reageert op zelfs licht comedogene olie. De schaal beweegt tussen de waarden 0 en 5: Waarde 0 = helemaal niet comedogeen, 5 = sterk comedogeen.

Gezichtsoliën in plaats van gezichtscrèmes?

In plaats van een gezichtscrème kan in principe zonder problemen een gezichtsolie worden gebruikt. Zeker in tijden waarin je huid overgevoelig is en onverdraagzaam reageert op een verscheidenheid aan ingrediënten, kan overstappen op minimalistische olieverzorging de oplossing zijn.

Daarnaast kan het ook handig zijn om gezichtsolie en gezichtscrème in combinatie te gebruiken. Met name als je een extra effect wilt zoals een versteviging van de huid, is de toevoeging van speciale in water oplosbare actieve ingrediënten zoals hyaluronzuur of bèta-glucaan in een crème of serum nodig.

Hoe kunnen gezichtsoliën worden gebruikt?

Eerste optie

Breng de gezichtsolie direct na het reinigen aan op de licht vochtige huid – als alternatief voor een gezichtscrème.

Tweede optie

Meng de gezichtsolie met een paar druppels water, toner of hydrolaat. Breng het vervolgens aan op je droge huid.

Derde optie

Verrijk je dagcrème met een paar druppels gezichtsolie – als rustgevende onmiddellijke hulp met een langdurig effect in het koude seizoen.

Vierde optie

Volgens het layering principe kun je de gezichtsolie in meerdere lagen aanbrengen in combinatie met andere gezichtsverzorgingsproducten. Na reiniging, toner, serum en over de gezichtscrème wordt de gezichtsolie als laatste laag zachtjes ingemasseerd. Deze optie wordt met name aanbevolen voor een droge, rijpe en vochtarme huid.

Vermijd mechanische scrubs en gezichtsreinigers met oppervlakteactieve stoffen. Over het algemeen mag je huidverzorging slechts enkele, hoogwaardige ingrediënten bevatten die zo natuurlijk mogelijk zijn. Het moet vrij zijn van geurstoffen, alcohol, conserveermiddelen en emulgatoren.

Belangrijk bij gebruik: gezichtsoliën zijn zeer geconcentreerd, rijk en mogen niet worden overgedoseerd. Een paar druppels zijn voldoende. Minder is meer!