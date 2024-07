Zo geef je je woonkamer en keuken extra gezelligheid

Laatst geüpdatet op juli 8, 2024 by Redactie

Een gezellige woonkamer of keuken is een ruimte die warmte uitstraalt en uitnodigt om te ontspannen. En wie wil dat nu niet, meer gezelligheid? Dit zijn zeven manieren waarop je deze plekken in je huis gezelliger kunt maken.

1. Passende meubels

Zorg er allereerst voor dat de meubels passen bij de grootte van de ruimte. Grote meubels kunnen overweldigend lijken in kleine ruimtes, terwijl kleine meubels in grote ruimtes een ongezellig effect hebben.

2. Natuurlijke materialen

Natuurlijke materialen, zoals hout, leer en wol, geven een ruimte vaak warmte. Overweeg meubelen van deze materialen voor extra gezelligheid.

3. Warme kleuren

Meubels in warme, neutrale of aardse kleuren geven meteen een warm gevoel. Als je van fellere tinten houdt, gebruik ze dan als accenten in plaats van als hoofdkleuren.

4. Opgeruimd huis

Rommel kan de sfeer van een ruimte verpesten. Kies daarom meubels met praktische opbergruimte, zoals tafels met planken of kasten met zowel open als gesloten delen. Achter de deurtjes berg je alles op wat functioneel is. In de open delen kun je spullen neerzetten die zowel functioneel als esthetisch zijn. Denk aan een mooie fles wijn of olijfolie.

5. Ronde hoeken

Meubels met ronde hoeken ogen vaak gezelliger dan tafels en kasten met strakke hoeken. Overweeg een brocante kast in de keuken om je serviesgoed in op te bergen. Of schaf een ronde tafel aan voor deze populaire ontmoetingsplek in je huis.

6. Accessoires

De juiste accessoires kunnen enorm bijdragen aan de gezelligheid van je woonkamer of keuken. Denk aan zachte dekens op de bank, vloerkleden onder tafels of hangplanten in de keuken.

7. Warm licht

Een gezellige sfeer creëer je ook met de juiste verlichting. Zet schemerlampen neer in de woonkamer en zorg in de keuken voor goedkope inbouwspots die zowel voldoende licht geven als een gezellige en warme sfeer brengen.