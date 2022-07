Zo geef je jouw huid en haar de verzorging die het verdient

Nu de zomer steeds dichterbij komt, het terrasseizoen eindelijk weer is geopend en de zonvakanties op de planning staan, is het hoog tijd om je huid en haar extra aandacht te geven. Voor velen van ons is de zomer het favoriete seizoen vanwege het warme weer, de lange dagen en het eindeloze vakantiegevoel. Maar de droge lucht en zonuren vragen ook veel van je huid en haar. Wees lief voor jezelf met de juiste verzorging. Hoe? Bio-Oil to the rescue: hieronder delen we vier manieren hoe je de multi-inzetbare huidverzorgingsolie kunt gebruiken. Zo ga je vol zelfliefde de zomer tegemoet.

Straal van binnen én van buiten

Niets is zo effectief om jou te laten stralen als een flinke dosis zelfvertrouwen, en het verzorgen van je huid kan hieraan bijdragen. Naast dat je huid verzorging nodig heeft van binnenuit door voldoende antioxidanten, heeft het ook verzorging nodig van buitenaf. Wist je bijvoorbeeld dat schade door zon de vernieuwing van huidcellen vertraagt? Hierdoor hopen dode huidcellen zich op waardoor je huid er dof uit kan gaat zien. Onze huid kan daarom wel wat extra vitamines gebruiken.



De Bio-Oil Huidverzorgingsolie ondersteunt de natuurlijke olielaag van de huid en helpt om de beschermende laag te herstellen. Precies wat je nodig hebt na een lange stranddag. De combinatie van plantenextracten, vitamines (A en E) en het unieke ingrediënt PurCellin Oil™ zorgen ervoor dat de olie gemakkelijk diep in de huid trekt.

Suns out, legs out

Warmere temperaturen betekent ook dat we onze zomerse looks weer uit de kast toveren. En niets is vervelender dan een schilferige huid, scheerirritaties of ingegroeide haartjes. Smeer voordat je gaat scheren een kleine hoeveelheid Bio-Oil Huidverzorgingsolie op je benen. De olie maakt de huid soepel wat ervoor zorgt dat het scheermesje net wat gemakkelijker over de huid heen glijdt. Het resultaat is een gladde huid zonder stoppeltjes of huidirritaties. Hallo zomerbenen!



Wist je dat… De Bio-Oil Droge Huid Gel ook bijdraagt aan zijdezachte en gehydrateerde zomerbenen? De Gel bestaat voor 97% uit werkzame stoffen en maar voor 3% uit water. Uitzonderlijk, want de meeste hydraterende producten bestaan voor 70% uit water. Dit verdampt gelijk zodra het in aanraking komt met de huid, waardoor de huid juist alleen maar uitdroogt.

Vlekkeloze zomer

Heb jij last van pigmentvlekken door de zon? Voorkomen is beter dan genezen, dus bescherm je huid iedere dag tegen de schadelijke stralen van de zon. Zonneschade kan je niet volledig herstellen, maar de juiste producten kunnen je huid wel aanzienlijk verbeteren.



De Bio-Oil Huidverzorgingsolie bevat vitamine A, wat kan helpen om de pigmentvlekken lichter te maken. Vitamine A heeft tevens anti-aging power: het maakt de huid gladder en egaler. Regelmatig smeren met de olie kan de zichtbaarheid van pigmentvlekken op den duur verminderen.

Als je haar maar goed zit

Ben jij fan van zon, zee en zwembad? Jouw mooie lokken waarschijnlijk iets minder. Met een paar druppeltjes Bio-Oil Huidverzorgingsolie geef je jouw haar een extra boost: vaarwel droge haarpunten! De olie is droog genoeg om in het haar te gebruiken zonder dat het een vettige look geeft. Verdeel een kleine hoeveelheid olie over je handen en masseer het in je haarpunten voor een mooie glans.