Zo geniet je de hele zomer van een zwembad in je tuin

De zomers in Nederland lijken steeds warmer te worden, waarbij meerdere hittegolven niet uitgesloten zijn. Om die reden gaan we lekker op zoek naar verkoeling in de tuin, bijvoorbeeld in de vorm van een zwembad. Je kunt natuurlijk een opblaasbadje kopen bij prijsvechters, maar dat is een niet erg duurzame keuze en de kans dat deze kapot gaat is vrij groot. Daarnaast kun je zo’n badje niet de hele zomer laten staan, omdat het snel vies wordt. Hoe kun je ervoor zorgen dat jouw zwembad om even af te koelen de hele zomer kan blijven staan, zonder al te veel gedoe? We leggen het je uit!

Ga voor kwaliteit

Een stevig zwembad kun je gemakkelijk de hele zomer laten staan, ook als het even niet zo zonnig weer is. Zorg dus dat je voor een zwembad kiest wat een sterk frame bevat, waardoor deze niet gemakkelijk omvergeblazen wordt door een windstoot of een regenbui. In dit geval kun je echt beter iets meer uitgeven aan een zwembad, zodat je er veel langer van kan genieten. Bij Heuts heb je kwalitatief goede zwembaden die de hele zomer kunnen blijven staan.

Kies een zwembad met filterpomp

Als je eenmaal honderden liters water in je zwembad gegoten hebt, wil je niet dat je dit en dag later er weer uit kunt gooien. Dat is niet alleen heel veel werk, maar ook nog eens ontzettend zonde en slecht voor je portemonnee. Koop een zwembad met filterpomp die ervoor zorgt dat het water hygiënisch en in beweging blijft. Dat voorkomt algvorming en veel vuildeeltjes worden uit het water gefilterd. Je hoeft je geen zorgen te maken als je met meerdere mensen een duik neemt, want de filterpomp zorgt ervoor dat jouw zwembad goed schoon blijft met helder water.

Onderhoud de boel

Net als dat grote zwembaden bij spa’s en resorts goed onderhouden moeten worden, zal jij dat ook moeten doen. Het kost echt niet veel tijd om je zwembad te voorzien van goed onderhoud, alleen je moet het gewoon goed bijhouden. Probeer tijdens de warme dagen eens per week de boel te reinigen et bijvoorbeeld een schoonmaakset en chloortabletten. Dit kost je misschien een paar minuten per week, maar dan kun je wekenlang vooruit zonder enige zorgen.