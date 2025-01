Zo haal je geuren in huis met bloemen en hun extracten

Laatst geüpdatet op januari 30, 2025 by Redactie

Het is wetenschappelijk bewezen dat geur één van de eerste dingen is die ons opvalt als we iemand ontmoeten of bij iemand binnenkomen. Het is dus logisch dat we willen dat onze huizen net zo lekker ruiken als de luxe parfums die we dragen. Euroflorist heeft een eenvoudige en gemakkelijke hack gedeeld om een geurige luchtverfrisser te maken met essentiële oliën en baksoda – voor slechts 94 cent.

De 94 cent hack waarmee je huis ruikt naar Baccarat Rouge 540

Het enige wat je hoeft te doen is een eetlepel baksoda toevoegen aan een klein schaaltje. Als je van plan bent om de luchtverfrisser uit te stallen, kun je er één kopen die bij je interieur past, maar elk klein schaaltje of potje is goed genoeg.



Roer vervolgens 5-6 druppels van een essentiële olie door het zuiveringszout met een lepel tot het goed gemengd is. Het zuiveringszout absorbeert geurtjes en verfrist de lucht van zichzelf, en de toevoeging van de etherische oliën zorgt voor een geurige en frisse geur in huis.



Maar welke bloemen of essentiële oliën zijn het beste voor de geur? De bloemen experts van Euroflorist hebben ’s werelds top 5 best verkochte parfums bestudeerd om te onthullen hoe je hun geuren in huis kunt halen met bloemen en hun extracten:

Dior – J’adore

Met noten van oranjebloesem, jasmijn grandiflorum en centifolia roos wordt de geur J’adore van Dior door het Huis van Dior de grote vrouwelijke bloem genoemd.



Om de geur van J’adore in je huis te brengen via bloemen, raadt Euroflorist aan om oranjebloesem, jasmijn en koolrozen samen in een boeket te verwerken, of gebruik deze essentiële oliegeuren in je DIY luchtverfrisser.

Frederic Malle – Portrait of a Lady

Turkse roos, framboos, zwarte bes en kaneel, evenals vleugjes kruidnagel, patchoeli en sandelhout vormen samen Fredreic Malle’s Portrait of a Lady geur.



Een boeket van damastrozen vangt de hoofdgeur van dit parfum en een mix van salvia’s, zwarte bessen en anjers brengt de zwarte bessen- en kruidnagelnoten die de iconische geur vormen.

Kilian Paris – Love Don’t Be Shy

De geur Love Don’t Be Shy van Killian Paris bevat een mix van noten variërend van neroli tot oranjebloesem en zelfs marshmallow – met jasmijn en roos als middennoten.



Om een boeket op basis van deze geur te creëren, helpen bloemen zoals jasmijn en rozen om de hoofdnoten binnen te brengen, evenals een vleugje van de zoete marshmallowgeur die afkomstig is van de bloembollen.



Je kunt zelfs essentiële marshmallow oliën kopen die je kunt toevoegen aan je doe-het-zelf luchtverfrisser.

Maison Francis Kurkdjian – Baccarat Rouge 540

Baccarat Rouge 540 is een van de populairste parfums van de afgelopen jaren, met zijn noten van jasmijnfacetten, saffraan en vers gesneden cederhout – en dit is nog zo’n geur die TikTok stormenderhand heeft veroverd, met video’s die miljoenen keren zijn bekeken.



Baccarat Rouge 540 is ook een populair parfum dat wordt gedupliceerd, waarbij veel makers de alternatieven promoten om te besparen op het dure prijskaartje.



Geranium is een populaire bloem die naar cederhout ruikt, dus Euroflorist raadt aan om deze in je boeket op te nemen.



Je kunt ook essentiële olie van cederhout kopen. Andere bloemen en geuren zijn jasmijn en de saffraankrokus (ook wel herfstkrokus genoemd).

Ariana Grande – Wolk

Ariana Grande drukte in 2015 haar stempel op de parfumindustrie met haar debuutparfum ARI, waarvan Cloud in 2018 uitkwam. Met zijn noten van lavendelbloesem, sappige peer en bergamot is dit parfum de afgelopen 7 jaar constant in de bestseller lijst blijven staan.



Om een boeket op basis van wolken geur te maken, gebruik je lavendel, freesia voor de perengeur, of een etherische olie voor peren, en bijenbalsemien (ook bekend als monarda) – een veelvoorkomende bloem die naar bergamot ruikt.