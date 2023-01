Zo haal jij er nu meer salaris uit

Laatst geüpdatet op januari 6, 2023 by Redactie

Inflatie kan een goede reden zijn voor salarisonderhandelingen, maar het is geen goed argument. De perfecte salarisonderhandeling is een bijzondere focus. In onderstaand artikel geven we zeven tips voor het voeren van een harmonieus maar effectief salarisgesprek.

1. De juiste voorbereiding

Als je met je werkgever wilt onderhandelen over je salaris, ga dan niet onvoorbereid het gesprek in. Naast je eigen behoeften is het ook belangrijk om de situatie van het bedrijf of zelfs de branche te kennen. Er moet uiteindelijk een oplossing komen die beide partijen helpt.

2. De lopende rekening als argument

Naast het vragen om meer geld, moet het gesprek ook de staat van dienst van de werknemer onthullen: hoe zou je kunnen helpen om het bedrijf te versterken? Waarom ben je in de toekomst onvervangbaar voor je werkgever – en waarom is het hogere salaris verdiend?

3. Vestig de aandacht op jezelf door problemen op te lossen

Daarnaast is het belangrijk om in de toekomst wat verder invulling te geven aan je eigen rol – en ook taken op je te nemen die je nog niet eerder hebt moeten doen, dus verantwoordelijkheid nemen ver weg van de eigenlijke taak. Op deze manier kan je betrokken raken bij het zoeken naar oplossingen voor de problemen van het bedrijf – en zo je eigen positie versterken. In de meeste gevallen beschikken leidinggevenden niet over de benodigde capaciteit voor alle onderwerpen en zou men hier een eigen inzet kunnen aanbieden in de vorm van het op zich nemen van individuele taken.

4. Alternatief aanbod

Het kan ook zinvol zijn om de situatie in de branche te verkennen en andere bedrijven te vragen welk loon daar wordt betaald. Zo leer je je marktwaarde kennen – en kan je tegelijkertijd met meer zelfvertrouwen de salarisonderhandelingen aangaan.

5. De gebruikelijke marktvergoeding

De wens naar een beter salaris kan worden onderbouwd met een marktvergelijking die laat zien wat voor vergelijkbare functies bij andere bedrijven wordt betaald. De redenering zou als volgt kunnen zijn: “Geld is voor mij geen motivator, maar een hygiënefactor, dus ik werk hier graag, maar ik moet me wel op mijn gemak voelen in de marktvergelijking.”

6. Kijk niet alleen naar je eigen positie

Er zijn te veel criteria die van invloed zijn op het salaris van een werknemer. De werknemer moet zijn positie dus niet alleen zien, hij moet ook het standpunt van de werkgever tijdens de salarisonderhandelingen kunnen begrijpen. Dat betekent niet dat er een compromis moet zijn. Integendeel: het gaat om het uitwerken van een win-win situatie. Zo bespaart je bereidheid om meer verantwoordelijkheid te nemen de werkgever weer een werknemer.

7. Leg de overeenkomst schriftelijk vast

Het gesprek kan eindigen met een handdruk. Toch is het raadzaam om alle resultaten van de onderhandelingen vast te leggen in een contract. Als de werkgever bijvoorbeeld het salaris koppelt aan de doelstellingen, dienen deze schriftelijk te worden vastgelegd. Niet alleen het vaste salaris telt. Echte presteerders worden gemeten aan de hand van bonussen die zijn gekoppeld aan specifieke, meetbare doelen.