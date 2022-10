Zo heb je een aangename treinreis met hond of kat

De trein nemen is zowel handig als milieuvriendelijk, maar het is belangrijk om de reis zo te plannen dat zelfs viervoeters een prettige reis hebben. Zorg ervoor dat je de hond goed uitrust voor de reis en controleer of er nog langere stops zijn waar je tijdens de reis even kunt plassen. Hier zijn enkele reistips voor een aangename treinreis met de hond of kat.



Wordt je huisdier wagenziek als je met de auto of bus reist? Dan is de kans groot dat hij ook wagenziekte krijgt van het reizen met de trein. Vermijd het dier vlak voor vertrek te voeren.



Met welk dier je ook reist, probeer de reis zo aangenaam mogelijk te maken. Heeft de hond een favoriete deken, een leuk speeltje en wat lekkers? Houdt je je dier tijdens de reis in een kooi? Een kat kan het bijvoorbeeld waarderen als de kooi een beetje uit elkaar staat. Vraag om van plaats te wisselen als je dier zijn dierlijke buur niet leuk vindt.

Reizen met meerdere dieren

Vaak staat er een limiet op het aantal dieren dat je mee kunt nemen. Check daarom goed de regels die gelden voor het bedrijf waarbij je boekt. Sommige bedrijven bieden je aan om tegen een meerprijs meerdere dieren mee te nemen.

Lees ook: Hoe je een vakantie met een hond tot een succes maakt

Met huisdieren met de trein naar het buitenland

Als je met je huisdier met de trein naar het buitenland reist, is het belangrijk om na te gaan welke inreisregels gelden voor het land waar je naartoe gaat. Doe dit ruim voor de reis, aangezien aan sommige vereisten lang voor de reis moet worden voldaan. Verschillende landen hebben verschillende regels voor het importeren van dieren. Het kan bijvoorbeeld gaan om eisen aan paspoorten, ID-markering, ontworming en vaccinaties.

Reistips voor honden en katten:

Rust het dier voor de reis

Breng water en waterbak mee

Dieren met reisziekte mogen hun eten bewaren voor na de reis

Houd bij welke reisdocumenten nodig zijn voor internationale treinreizen