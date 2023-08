Zo heb je een goede relatie met je tegenpool

Laatst geüpdatet op augustus 9, 2023 by Redactie

Tegenpolen trekken elkaar aan. Verwikkeld zijn in een relatie met je tegenpool kan uitputtend zijn, maar voor mensen die van voortdurende stimulatie houden, kan betrokkenheid bij je tegenpool net zo lonend zijn. We verkennen hier de wereld van tegengestelde relaties en geven tips om die relatie goed te maken.

Lees ook: Redenen waarom ruzie gezond is voor je relatie

Compromis

In elke gezonde relatie speelt een compromis een grote rol. In een relatie met je totale tegenovergestelde, zul je echt goed moeten zijn in het sluiten van compromissen. Een compromis kan iets kleins zijn, van een maaltijdplan dat bij jullie beiden past, tot ingrijpende levensbeslissingen, zoals samen een huis kopen. Communicatie, grenzen stellen en compromissen sluiten gaan hier hand in hand.

Wees een volwassene

Er zullen ongetwijfeld meningsverschillen zijn in een tegenovergestelde relatie. Als er iets gebeurt, moet je duidelijk en effectief met elkaar communiceren. Je moet je concentreren op je communicatieve vaardigheden, zeggen wat je wilt zeggen en je concentreren op het vinden van een middenweg tussen jou en je partner.

Wees geïnvesteerd

Investeer in de hobby’s en interesses van je partner. Als je een relatie aangaat met een tegenpool, moet je ook betrokken raken bij hun belangen. Als je je bewust bent van het feit dat je partner het potentieel heeft om je levensleraar te zijn, zal je ertoe worden aangezet jezelf uit te dagen. Nogmaals, als het volledig buiten je mogelijkheden ligt, sluit dan een compromis en zoek naar de middenweg.

Grenzen

Door volwassen grenzen te stellen in een relatie met een tegenpool, hoef je niet constant ruzie te maken. Alle gezonde relaties hebben duidelijk gedefinieerde grenzen. Deze zijn nodig om je veilig te voelen binnen de grenzen van je relatie.

Vooruit plannen

Spontaniteit is niet echt een optie in dit soort relaties. Zorg ervoor dat jullie allebei vooruit plannen, zodat je partner zich kan voorbereiden op alles wat buiten zijn comfortzone ligt. Je partner en jij zullen tijd hebben om te communiceren en compromissen te sluiten voor eventuele toekomstige plannen.

Tijd voor jezelf

Maak wat tijd vrij om de dingen alleen te doen. Dit zouden hobby’s moeten zijn die je leuk vindt en die je partner niet leuk vindt. Je kunt deze dingen af en toe samen doen, maar als je regelmatig wat tijd zonder elkaar besteedt, zul je elkaar niet naar de keel vliegen.

Lees ook: 10 tekenen dat je een gelukkige en gezonde relatie hebt

Ontvangen

Compromissen zijn allemaal goed en wel als je ervoor zorgt dat je ook ontvangt. Jij en je tegenpool moeten er zeker van zijn dat jullie allebei de vruchten plukken van jullie relatie van geven en nemen. Geven en nemen is essentieel, dus zorg ervoor dat jullie elkaar in het midden kunnen ontmoeten en dat een van jullie niet constant egoïstisch aan het praten is.



Leren om met de stroom mee te gaan en de omwegen niet al te serieus te nemen, is een geweldige manier om te groeien in je relatie en te genieten van je relatie.