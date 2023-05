Zo help je kinderen een positief lichaamsbeeld te ontwikkelen

Laatst geüpdatet op mei 9, 2023 by Redactie

We leven in een cultuur die geobsedeerd is door gewicht en lichaamsbeeld. Van diëten die door beroemdheden worden onderschreven tot pillen die de stofwisseling stimuleren, het is geen geheim dat slank in is. Buiten onze schuld hebben we ons waarschijnlijk allemaal wel eens schuldig gemaakt aan bodyshaming…“Laat deze jeans mij er dik uitzien?” Dit soort negatief lichaamsbeeld is niet alleen schadelijk voor ons welzijn, het treft ook onze kinderen. In plaats van kritiek te leveren op het lichaam, voeding en uiterlijk van je kinderen, zijn hier enkele gezonde alternatieven die kunnen helpen bij het ontwikkelen van een positief lichaamsbeeld bij kinderen.

Gebruik de juiste taal

Als het gaat om body talk, kies dan verstandig je woorden. Vervang woorden als “dik” en “mager” door “gezond” en “sterk”. Kinderen zullen positief worden beïnvloed als ze volwassenen deze woorden horen gebruiken. Zelfliefde. Moedig kinderen (en jezelf) aan om iets te vinden dat ze leuk vinden aan zichzelf. Wijs op hun prestaties en spreek je bewondering en trots uit. Leer kinderen van jongs af aan van zichzelf te houden. Laat ze beginnen met vergelijken.

Oefen goede voeding

Nu obesitas bij kinderen toeneemt, is het belangrijk om vanaf het begin gezonde eetgewoonten aan te leren. Kinderen die opgroeien met goed eten en actief zijn, hebben minder kans om zwaarlijvig te worden en een laag zelfbeeld te ervaren.

Dagelijkse lichaamsbeweging

Neem lichaamsbeweging op in de dagelijkse routine van je kind. Maak een gezinswandeling buiten of ga naar de speeltuin. Lichaamsbeweging kan ons humeur helpen verbeteren en ons een boost van geluk geven. Houd rekening met schermtijd, vooral in onze door technologie gedreven samenleving… vergeet de waarde van speeltijd niet!

Bied emotionele steun

We ervaren allemaal moeilijke tijden en hobbels op de weg van het leven. Soms zijn deze tegenslagen vooral moeilijk voor adolescenten om te verwerken. Bied emotionele steun om je kinderen door moeilijke tijden heen te helpen. Het aangaan van een open relatie kan helpen om later zelfbeschadiging en eetstoornissen te voorkomen.