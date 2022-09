Zo help je kinderen gezonde eetgewoonten te ontwikkelen

De voedingsbehoeften van kinderen veranderen naarmate ze groeien. De tijd tussen het zijn van een baby die moedermelk of flesvoeding drinkt en een tiener worden die na school met vrienden een hamburger pakt, lijkt van de ene op de andere dag te gebeuren. Ouders en verzorgers kunnen de basis leggen voor hun kinderen om gezond voedsel te kiezen dat aan hun voedingsbehoeften voldoet naarmate ze ouder worden. Hier wat tips om je kinderen te helpen gezonde eetgewoonten te ontwikkelen terwijl ze volwassen worden.

Lees ook: 7 vegetarische tips voor kinderen

Zuigelingen

Omdat zuigelingen een specifieke balans van voedingsstoffen nodig hebben die gemakkelijk verteerbaar zijn, drinken ze moedermelk of commerciële met ijzer verrijkte zuigelingenvoeding. Probeer niet om je eigen zuigelingenvoeding te maken en geef je baby geen koemelk of plantaardige melk. Als je zuigelingenvoeding gebruikt, volg dan de voedingsinstructies en vervaldatums. Als je je baby een nieuwe flesvoeding moet geven vanwege recente tekorten, geef hem dan de tijd om te wennen aan de smaak van de nieuwe flesvoeding. Als ze het na een paar pogingen blijven weigeren, neem dan contact op met je huisarts of een andere zorgverlener voor aanvullende begeleiding.



Wanneer baby’s tussen de vier en zes maanden tekenen vertonen dat ze klaar zijn voor de ontwikkeling van vast voedsel, begin dan met het aanvullen van hun maaltijden met voedsel dat veilig is om op te kauwen en door te slikken. Tegen het einde van hun eerste jaar moeten baby’s kennis maken met een verscheidenheid aan voedingsmiddelen om hun smaakpapillen voor te bereiden op nieuwe smaken terwijl ze groeien.

Peuters

Baby’s beginnen meestal op de leeftijd van 1 over te schakelen van een fles naar een sippy-beker. Kinderen tussen de 1 en 2 jaar oud worden aangemoedigd om volle melk en water te drinken en om 100% vruchtensap te beperken tot niet meer dan 100 ml per dag. Peuters zouden dezelfde variëteit aan voedingsrijke voedingsmiddelen moeten eten als oudere kinderen en volwassenen, alleen in kleinere hoeveelheden. Serveer het eten in hapklare porties om verstikking te voorkomen.

Kleuters

Plan maaltijden en snacks zodat je kind uit alle voedselgroepen eet. Kinderen op deze leeftijd beginnen sterke voedselvoorkeuren te ontwikkelen, dus blijf een grote verscheidenheid aan voedsel aanbieden en herhaaldelijk. Het kan een paar pogingen kosten of een gerecht op een andere manier serveren voordat een kind het lekker zal vinden. Probeer te voorkomen dat je een aparte maaltijd voor je kind maakt.

Basisschool scholieren

Moedig je kind aan om meer in hun voeding te investeren door te helpen bij het winkelen voor voedsel, het menu te plannen en in de keuken te helpen met taken die bij hun leeftijd passen. Serveer regelmatig, uitgebalanceerde maaltijden en dineer samen als een gezin om goede eetgewoonten bij te brengen die je kinderen kunnen voortzetten naarmate ze ouder worden.

Lees ook: Tips om te koken met kinderen

Tieners

Ga door met het opbouwen van de botten van je kind door hen aan te moedigen calciumrijke voedingsmiddelen en dranken te eten en te drinken, zoals vetvrije of magere zuivelmelk, yoghurt of met calcium verrijkte sojadranken. Niet-zuivelbronnen van calcium zijn verrijkte granen, bonen, sommige bladgroenten en ingeblikte zalm, maar de hoeveelheid calcium die het lichaam uit deze voedingsmiddelen opneemt, kan variëren. Leer ze de waarde van ontbijt om hun dag goed te beginnen en moedig ze aan om de hele dag gehydrateerd te blijven, vooral als ze sporten. Leer ze hoe ze voedseletiketten moeten lezen en leer ze elementaire kookvaardigheden.