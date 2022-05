Zo help je kinderen omgaan met het verlies van dierbaren en huisdieren

Hoe rouwen kinderen? Waarom is verdriet belangrijk en hoe kan ik mijn kind helpen rouwen? We hebben hier wat tips voor ouders om kinderen te helpen omgaan met het verlies van dierbaren en huisdieren.

Kinderen moeten ook kunnen rouwen

Afscheid nemen is nooit gemakkelijk. Zeker niet als je voor altijd afscheid moet nemen van een persoon of je geliefde huisdier. Het is des te belangrijker dat je actief omgaat met het verdriet en ook je kind in het proces betrekt. Als je openlijk omgaat met je verdriet, kun je idealiter samen met hernieuwde kracht naar de toekomst kijken.

Waarom is verdriet belangrijk?

Rouw is niet alleen pijnlijk, maar ook belangrijk voor ons mensen. De huidige wetenschap is het ermee eens dat onverwerkte rouw op de lange termijn het psychisch welzijn in gevaar brengt en kan leiden tot ernstige ziekten. Natuurlijk rouwt niemand graag. Maar psychologen hebben ontdekt dat verdriet persoonlijke groei bevordert en vaak als positief wordt ervaren door degenen die rouwen, zelfs daarna.

Hoe rouwen kinderen?

Kinderen hebben van jongs af aan begrip voor de dood. Ze beseffen echter pas vanaf de leeftijd van 9 tot 10 jaar dat dit een onherstelbaar keerpunt is. Daarvoor ervaren zij bijvoorbeeld het verlies van een overledene als een tijdelijke fase.

Bij volwassenen verloopt rouw doorgaans in vier opeenvolgende stadia. Maar kinderen rouwen anders. Men spreekt van druppel voor druppel verdriet bij onze kleintjes. Dit betekent dat hun verdriet zich van dag tot dag anders kan uiten. Na een korte periode van verdriet beginnen veel kinderen al snel weer te spelen, lachen of ravotten – om daarna weer depressief te worden. Voor sommige volwassenen lijkt dit misschien vreemd. Maar dit gedrag is ook een uiting van verdriet. Ook kan het voorkomen dat rouwende kinderen last hebben van slaapstoornissen, angstig gedrag of zelfs lichamelijke kwalen.

Het maakt niet uit hoe je kind rouwt, het belangrijkste is dat je in deze moeilijke tijd speciale aandacht aan je kind schenkt en geduldig met hem bent. Probeer de situatie aan je kleintje uit te leggen en betrek ze actief bij je eigen verdriet en de bijbehorende verwerking. Hoewel het misschien makkelijker lijkt, is het belangrijk dat je niet de reden voor het rouwtaboe maakt, maar openlijk met de situatie omgaat.

Help je kind rouwen

Het is altijd beter om over je eigen verdriet te praten dan het onderwerp te verzwijgen. Als je kleine schat je ziet huilen, zal het voor hem ook gemakkelijker zijn. Dit is belangrijk, want net als wij volwassenen hebben ook kinderen de mogelijkheid nodig om te communiceren en hun gevoelens naar de buitenwereld over te brengen.

Naast rollende tranen zijn er nog vele andere vormen van uiting van verdriet. Veel kinderen vinden het makkelijker om hun emoties de vrije loop te laten door te schilderen, dansen, zingen of knutselen dan met woorden.

Bepaalde rouwlocaties kunnen ook helpen. Dit kan een graf zijn of een plaats die bij de overledene hoort. Ga samen naar zulke plekken om bewust te rouwen en stil te staan. Tegelijkertijd moeten er echter ook plaatsen zijn waar geen rouw plaatsvindt. Op de kleuterschool bijvoorbeeld. Rouwen is zowel mentaal als fysiek uitputtend. Het is daarom belangrijk om je kind af en toe pauze te geven.