Zo herken je vroegtijdig melanoom

Met het verschijnen van de eerste zonnestralen worden we er ieder jaar weer opnieuw op gewezen hoe belangrijk het is om je huid in de zon te beschermen. Niet alleen door de schaduw op te zoeken en beschermende kleding te dragen zoals een hoed of een pet, maar ook door je huid in te smeren met een SPF (weren, kleren, smeren). Ondanks alle waarschuwingen is huidkanker nog steeds de meest voorkomende soort kanker waarvan melanoom de meest agressieve vorm is.

De cijfers liegen er niet om

Jaarlijks krijgen 80.000 mensen de diagnose huidkanker, hiervan krijgen 8000 mensen melanoom. En nog eens 800 mensen overlijden daadwerkelijk aan de gevolgen hiervan. In Nederland is het aantal mensen dat hieraan sterft, het hoogste van heel Europa en daarbij komt het in Nederland vooral ook op relatief jonge leeftijd voor.



Nieuwe campagne: ‘Leer melanoom herkennen’

Stichting Melanoom ervaart dagelijks dat er veel onwetendheid bestaat, over de alarmsignalen van melanoom. Het komt nog te vaak voor volgens de Stichting dat het niet op tijd wordt herkend met alle desastreuze gevolgen van dien. Niet alleen onder de Nederlandse bevolking maar ook onder huisartsen. En dat is op zijn minst zorgelijk te noemen. Want melanoom kan snel uitzaaien naar andere delen van het lichaam, zoals het bloed, de organen en de hersenen. De Stichting lanceert daarom tijdens de “wereldwijde awareness maand” (mei 2024) de nieuwe campagne ‘Leer Melanoom Herkennen’. Want als het vroegtijdig wordt herkend en behandeld is de kans op genezing het grootst!

“Vroegtijdige herkenning van melanoom is van levensbelang”

Doel van de campagne is:

Check, check, dubbelcheck regelmatig je eigen huid en die van je dierbaren op gekke vlekjes en plekjes, kortom houd je huid in de smiezen! Ga naar de huisarts als je een verdacht plekje vermoedt. Onthoud de alarmsignalen via het ezelsbruggetje de ‘ABCDEF-methode’.

Terug de schoolbanken in

Het is belangrijk dat iedereen de ABCDEF-methode uit het hoofd leert en zo een oplettend oog heeft voor de eigen huid en die van de mensen om hen heen. Elke letter staat voor een kenmerk, die mogelijk wijst op de overgang van een vreemd plekje naar een melanoom. Ook roept Stichting Melanoom mensen op, die beroepsmatig veel in aanraking komen met de huid van hun cliënten zoals kappers, huidtherapeuten, pedicures, nagelstilisten en fysiotherapeuten om extra alert te zijn. Zij kunnen in het herkennen van melanoom een belangrijke signaalfunctie vervullen.

A van Asymmetrie

Is de plek niet symmetrisch van vorm?

B van Border

Vertoont de plek een onregelmatige rand?

C van Color

Verandert de vlek van kleur?

D van Diameter

Is de vlek groter dan zes millimeter?

E van Evolving

Jeukt, bloedt of verandert de vlek?

F Funny

Valt de plek op tussen de andere vlekjes op je huid?

Herken je één of meerdere van deze signalen? Stap dan gelijk naar je huisarts. Wacht niet!

We vroegen dermatoloog Prof. Dr. Remco van Doorn *, lid van de Raad van Advies van Stichting Melanoom wat nog meer belangrijke signalen zijn als je kijkt naar melanoom:

“De dikte van een melanoom is een belangrijke voorspeller van uitzaaiingen. Hoe dunner en hoe eerder je een melanoom ontdekt hoe beter” aldus Van Doorn.