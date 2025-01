Zo houd jij je goede voornemens de andere 11 maanden ook vol

Laatst geüpdatet op januari 31, 2025 by Redactie

Januari zit er (bijna) op. De maand waarin veel mensen met frisse moed beginnen aan goede voornemens: van Dry January tot gezonder eten of meer bewegen. Maar met februari in zicht, sluipen oude gewoontes vaak weer naar binnen. Té rigoureuze voornemens zijn lastig om vol te houden. Jammer, want juist die eerste stappen geven een goede basis om verder te bouwen. “Veel mensen leggen zichzelf te hoge eisen op of kiezen voor strikte plannen die moeilijk vol te houden zijn,” zegt diëtiste Dafna Tsadok-Hai van Factor. Benieuwd hoe je gezonde voedingsgewoontes wél kunt volhouden? Factor deelt drie praktische tips om gezond en gelukkig de rest van het jaar door te komen.

Drie adviezen zonder rigoureus je maaltijden om te gooien

Dafna: “De sleutel ligt in haalbaarheid. Kies voor kleine, realistische aanpassingen die je gemakkelijk kunt opnemen in je dagelijkse routine. Perfectie is niet nodig – consistentie wel.”

1. Kleine stappen zorgen voor grote afstanden

Begin met het opschrijven van zowel korte- als lange termijndoelen, maar zorg dat deze eenvoudig zijn. Een voorbeeld hiervan kan zijn om elke dag een extra soort groente aan je maaltijd toe te voegen (bijvoorbeeld een extra paprika of champignons aan je pasta). Andere voorbeelden van kleine stapjes zijn:

Begin je dag met groenten: Voeg spinazie of tomaat toe aan je omelet of smoothie en rasp wortel door je havermout.

Drink een glas water bij elke maaltijd of zodra je opstaat, je ontbijt klaarmaakt, of je een eerst kop koffie zet. We zweten ‘s nachts ongemerkt en het verloren vocht kan het beste zsm aangevuld worden.

Eet een handje noten als snack: Een eenvoudige manier om gezonde vetten en eiwitten binnen te krijgen. Hou je niet van rauwe noten? Neem gebrande noten. Of een andere optie: meng rauwe noten met gezouten. Zo heb je wel de smaak, gezonde vetten en eiwitten, maar minder zout.

Leg gezonde snacks in het zicht: Bijvoorbeeld gesneden groenten of fruit (die zijn vaak vezelrijk), zodat je sneller een voedzame keuze maakt.

2. Stem én plan je eetpatroon af op jouw levensstijl

Een succesvol eetpatroon is er een dat in jouw leven past. Dit betekent dat je rekening houdt met je schema, persoonlijke voorkeuren en energiepeil. Wil je dit jaar doorgaan met sporten? Bedenk dan dat een portie extra proteïne en koolhydraten op deze dagen een goede aanvulling kan zijn. Zeker als je een drukke agenda hebt, is het belangrijk om van tevoren al gezonde keuzes te maken. Hoe je dat doet?

Kies een vast moment in de week om je maaltijden te plannen.

Bepaal welke dagen je thuis eet en welke dagen je een snelle of makkelijke maaltijd nodig hebt.

Houd ruimte voor spontane momenten of restjesdag.

Maak een boodschappenlijstje met gezonde lievelings ingrediënten en voorkom ongezonde impulsaankopen.

Maak het jezelf makkelijker door gebruik te maken van een app, maaltijdservice of abonnementsformule. Zo hoef je minder na te denken over je planning en de inhoud van maaltijden.

Dit helpt je om je gezondheid op koers te houden, zelfs wanneer je werk, sociale verplichtingen en sport elkaar snel opvolgen en de bovenhand nemen. Door maaltijden vooruit te plannen of je recepten simpel (en lekker!) te houden, voorkom je stress en ongezonde impulsaankopen.

3. Houd het gezellig, ook voor jezelf

Structuur en planning zijn belangrijk. Maar wees wel realistisch: een te strakke planning kan ook zorgen dat je sneller afhaakt. Zorg dus dat je flexibel bent en een eetpatroon kiest die je kunt volhouden. Het gaat erom dat je kiest voor een balans waarin gezonde keuzes een constante zijn, zonder dat het vervelend wordt. Af en toe een ongezonde(re) uitschieter, is geen ramp.



Hierbij kan de zogenaamde ’80/20-benadering’ helpen: 80% van de tijd is consistent (en daarmee afgestemd op je doelen en levensstijl) en de overige 20% ruimte is voor de spontaniteit of minder consistente maaltijden. Houd je van uitgebreid koken, maar heb je daar doordeweeks geen tijd voor? Plan op je vrije dagen een langere kooksessie, waarin je deze ruimte op zoekt.



Met deze tips kun je de goede start van januari omzetten in een duurzame levensstijl. De eerste maand is achter de rug, maar het echte succes ligt in het volhouden de rest van het jaar. Maak van februari het begin van de volgende fase. You got this!