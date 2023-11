Zo houdt je je hart gezond

Laatst geüpdatet op november 27, 2023 by Redactie

Het hart is een gecompliceerd orgaan dat veel zorg vereist – alles van gezond eten tot het kennen van de hartgezondheidsgeschiedenis van je ouders tot regelmatige controles bij een arts. Deze basisprincipes zijn van toepassing op iedereen die een gezond hart verlangt.

EET EEN PASSEND DIEET

Een geweldige plek om te beginnen met een gezond hart te houden, is in de supermarkt. Het kan moeilijk zijn om te weten wat gezond is en wat niet als je tussen de honderden of duizenden producten in de schappen van de winkels wandelt. Let op onderstaande producten:

Producten moeten een van de volgende voedingsstoffen bevatten: vitamine A, vitamine C, ijzer, calcium, eiwit of voedingsvezels.

Producten moeten laag zijn in slechte vetten.

Producten moeten weinig natrium bevatten.

BLIJF ACTIEF

Je hoeft niet te trainen voor een marathon of urenlang gewichten te liften om je hart de oefening te geven die je nodig hebt. In feite is de hoeveelheid die je nodig hebt om je hart te helpen slechts 75 minuten per week intensief sporten of 150 minuten stevig wandelen. Deel je doel met anderen om je te helpen meer verantwoordelijkheid te nemen.

Het is belangrijk om zo consistent mogelijk te zijn als het gaat om lichaamsbeweging, en door je vrienden of familie over je doelen te vertellen, kun je je eraan houden. Beter nog, vraag ze om met je mee te wandelen. Of zoek een gymmaatje en maak een schema voor wanneer jullie samen gaan sporten.

Het is ook belangrijk om te weten dat bepaalde soorten lichaamsbeweging eventuele hartproblemen die je al hebt, kunnen verergeren. Als je symptomen opmerkt zoals plotselinge duizeligheid, koud zweet of druk op het bovenlichaam, negeer dit dan niet. Bel je huisarts.

De voordelen van lichaamsbeweging wegen in de meeste gevallen echter veel zwaarder dan de risico’s. Naast het helpen van je hart, kan het ook helpen bij het voorkomen van bepaalde vormen van kanker, het vertragen van botverlies en het versterken van je longen.

KEN JE RISICOFACTOREN

Sommige aandoeningen die verband houden met de gezondheid van het hart hebben risicofactoren die worden veroorzaakt door levensstijlkeuzes of die in de familie voorkomen. De levensstijlkeuzes die kunnen leiden tot een slechte gezondheid van het hart zijn:

Ongezond eten

Weinig tot geen lichaamsbeweging

Roken

De manier om dit op te lossen is eenvoudig: eet gezonder voedsel, beweeg meer (begin met de hierboven genoemde doelen) en werk om te stoppen met roken (gezondheidsdeskundigen kunnen daarbij helpen).

De factoren die je niet kunt beheersen, hebben te maken met familiegeschiedenis. Als bij je vader of broer bijvoorbeeld vóór de leeftijd van 55 de diagnose hartaandoening is gesteld, of als bij je moeder of zus de diagnose is gesteld voordat ze 65 jaar oud werden, wordt dat beschouwd als een risicofactor voor hartaandoeningen.

Vrouwen hebben ook iets andere risico’s voor hartaandoeningen. Ze hebben de neiging om het ongeveer tien jaar later te krijgen dan mannen. En als een vrouw eenmaal door de menopauze gaat, nemen haar oestrogeenspiegels af, wat kan bijdragen aan hartaandoeningen.

Een hoog cholesterol zit ook in families. Als er een voorgeschiedenis is van een hoog cholesterolgehalte in je familie, vertel dit dan aan je huisarts. De arts kan aanbevelen om je cholesterolgehalte vaker te controleren.