Zo kies je de geur die bij jou past

Het kiezen van een perfecte geur is een zeer persoonlijke reis voor iedereen. Maar hoe vind je je geur? Met zoveel opties die er zijn, kan het overweldigend zijn om de perfecte te kiezen. Je zult uiteindelijk echter eindigen met de ene geur die helemaal ‘jij’ is. Geloof het of niet, er zijn bepaalde geuren die gewoon heel goed samengaan met bepaalde persoonlijkheidstypen en ze laten je ongelooflijk zelfverzekerd voelen. Ben je flirterig? Stijlvol? Sportief? Of relaxt? Kies jouw persoonlijkheidstype om de geuren te ontdekken die geschikt zijn voor jou, en maak een keuze uit de top 10 damesgeuren.

Speels en flirterig

Ben jij het type meisje dat niet kan wachten om de stad in te gaan en een gezellige avond te hebben? Als je graag een beetje (of veel!) lol hebt, ervan houdt om nieuwe mensen te ontmoeten en te flirten, dan ben je misschien het speelse en flirterige type. Mensen van dit persoonlijkheidstype worden aangetrokken tot bloemengeuren met noten van citrus. Probeer enkele parfums die in de categorie bloemen/citrus vallen en blijf weg van houtachtige of oosterse geuren.

Hopeloos romantisch

De hopeloze romanticus gelooft dat liefde op het eerste gezicht een leven lang kan duren. Als je valt voor romantische gebaren, ervan houdt je man te verwennen en zwijmelt bij romantische films, ben je zeer waarschijnlijk het hopeloze romantische type. Romantici houden ook van bloemen, maar citrusnoten hebben de neiging om te botsen met je dromerige persoonlijkheid. In plaats daarvan wil je kiezen voor geuren met noten van kruiden zoals vanille of kaneel met de bloemennoten, en fruitige geuren.

Stijlvol en verfijnd

Je bent ambitieus, gedreven en gepassioneerd, in alles wat je doet. Je ziet er altijd om door een ringetje te halen uit met eenvoudige kleurenpatronen en gaat niet voor de laatste trends. Je denkt “less is more”, “quality over quantity”! Als je jezelf hierin kunt vinden moet je niet kiezen voor een sterke, opvallende geur, maar in plaats daarvan liever voor tijdloze, stijlvolle geuren. Probeer bosachtige en citrusgeuren met lichte bloemennoten.

Sportief en avontuurlijk

Als je graag bent waar de actie is, niet graag niks doet, en in plaats daarvan de voorkeur geeft aan de sportschool, bergbeklimmen of een avontuurlijke vakantie in je eentje, dan ben je waarschijnlijk het sportieve en avontuurlijke type. Bloemige geuren zijn misschien een beetje te meisjesachtig voor jou, dus je wilt vasthouden aan houtachtige en oosterse type geuren met een aantal toegevoegde citrusnoten voor precies de juiste hoeveelheid vrouwelijkheid.

Relaxt

Niets haalt je naar beneden, Miss relaxt. Je houdt niet van overplannen of overdenken. Je wilt gewoon met de stroom meegaan. Spontaniteit is de naam van je spel, en je zult waarschijnlijk ook gaan hoe de wind je brengt. Houtachtige geuren zijn een beetje te somber voor de relaxte vrouw, dus kies voor lichte citrus en bloementinten.