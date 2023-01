Zo kies je de juiste kinderschoenen

Laatst geüpdatet op januari 9, 2023 by Redactie

Kinderen zijn vaak constant in beweging, rennen en springen, zowel thuis als in open ruimtes. Om ze te beschermen, moet goed schoeisel worden gekozen, waardoor ze gemakkelijk kunnen bewegen en tegelijkertijd een goede gezondheid van hun voeten garanderen.



Om deze reden moet je voorzichtig zijn bij het kiezen van kinderschoenen voor de allerkleinsten, omdat ontoereikend schoeisel kan leiden tot verstuikingen of misvormingen. Vaak hechten ouders meer belang aan duurzaamheid en esthetiek en vergeten ze comfort.



Kindervoeten moeten zich in een comfortabele omgeving bevinden, waarin ze zich goed kunnen ontwikkelen. Om deze reden geven we enkele tips voor het kiezen van kinderschoenen, om de voeten van de kleintjes te verzorgen.

Waar moet je op letten bij het kiezen van kinderschoenen?

Een van de dingen die ouders het meeste zorgen baart wat betreft de uitgaven van kinderen, is dat schoenen heel vaak moeten worden vervangen. Het komt vaak voor dat kinderen een paar maanden nadat ze een paar schoenen van goede kwaliteit hebben gehad, klagen dat ze er last van hebben of dat de schoen te klein is.



Het is niet verwonderlijk, aangezien de voeten van kinderen de neiging hebben om te groeien tot ze ongeveer 16 jaar oud zijn, hoewel niet met dezelfde snelheid. Tussen de leeftijd van 2 en 4 jaar veranderen ze meestal elke 4 maanden van maat, en vertragen dan tot ze 7 jaar oud zijn, wanneer de groei van hun voeten weer versnelt. Daarom moet men voorzichtig zijn bij het kiezen van kinderschoenen die voldoende voetgroei garanderen.

1. Vorm en maat

Je moet voorzichtig zijn met de maat van kinderschoenen, want als je er een kiest die te strak zit voor het kind, zal hij snel last krijgen van de schoenen. Ook zal de voet niet voldoende bewegingsvrijheid hebben, wat kan leiden tot blessures of een slechte ontwikkeling.



Je kunt ook niet veel groter gaan, omdat het geen goede ondersteuning of stabiliteit biedt. Je kunt het beste voor een iets lossere maat gaan, zodat ze langer comfortabel blijven zitten.



Kies voor de vorm voor afgeronde uiteinden, waarin de vingers gemakkelijk kunnen worden gestrekt. Kies nooit een smalle teen, die de tenen strak houdt, of hoge hakken, die het risico op vallen vergroten en de goede houding van het kind kunnen beïnvloeden.

2. Flexibiliteit en ondersteuning

Veel kinderpodotherapeuten en orthopedisten geven aan dat een goede kinderschoen met één hand moet kunnen vouwen. Dit staat synoniem voor een goede flexibiliteit, wat beweging en versteviging van de voet garandeert.



Evenzo moet de schoen een goede stabiliteit bieden, dus de rug moet een steunbeer hebben, wat een goede hielhouding garandeert. Dit moet echter niet te rigide zijn als de voet van het kind normaal groeit en wordt alleen aanbevolen als er problemen zijn met enkels.

3. Kwaliteit van materialen

Hoewel het veelvuldig wisselen van kinderschoenen invloed kan hebben op je budget, is het belangrijk dat je kiest voor kwaliteitsschoenen. Het eerste is om de uiteinden te controleren en te controleren of er geen uitstekende naden aan de binnenkant zijn, die bij wrijven schade aan de voet kunnen veroorzaken.



Houd er ook rekening mee dat de leest van de schoen breed is, zodat de voet voldoende ruimte binnenin heeft. Je moet er ook voor zorgen dat het materiaal ademend is, omdat het erg onaangenaam kan zijn voor de kleine om zweet te voelen, wat het verschijnen van schimmel kan bevorderen.



Een ander aandachtspunt is dat de schoenen gemakkelijk aan te trekken moeten zijn, zodat ze zonder hulp gebruikt kunnen worden en hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen bevorderen. De meest praktische optie zijn klittenband- of ritssluitingen, die resistent en gemakkelijk te openen zijn.

4. Type zool

Dit is iets dat je niet mag verwaarlozen, aangezien het een grote invloed heeft op de veiligheid van schoeisel voor het kind. Het moet antislip zijn, waardoor vallen wordt voorkomen wanneer het kind rent of beweegt op een gladde of natte ondergrond.



Met een zool met goede grip kan de kleine verschillende plaatsen met meer veiligheid verkennen tijdens buitenactiviteiten. Aan de andere kant moet de zool duurzaam en flexibel zijn, waarbij rubberen zolen een van de beste opties zijn om te kiezen.