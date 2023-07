Zo kies je de juiste menstruatiecup

Laatst geüpdatet op juli 18, 2023 by Redactie

Steeds meer menstruerende vrouwen openen hun ogen voor menstruatiecups als alternatief voor maandverband en tampons. Maar hoe vind je de juiste maat? We loodsen je dwars door de jungle van de menstruatiecup.

Overweeg je om je eerste menstruatiecup te kopen? Proost, je bent nu een stap dichter bij het besparen van geld en het verkleinen van je eigen klimaatvoetafdruk. We hebben een gids in drie stappen opgesteld om de keuze van een menstruatiecup te vergemakkelijken, zowel wat betreft behoeften als maat.

In drie stappen naar het kiezen van de juiste menstruatiecup

Hoe lang is je baarmoederhals?

Eigenlijk weet niet iedereen de lengte van hun baarmoederhals. Dit is echter iets waar je heel gemakkelijk achter kunt komen, en iets wat ook absoluut noodzakelijk is om een ​​menstruatiecup te vinden met een optimale pasvorm. De baarmoederhals is bij verschillende vrouwen verschillend van lengte en verandert ook tijdens de menstruatiecyclus. Je meet eenvoudig met behulp van een schone vinger. Dit kan met voordeel onder de douche, het belangrijkste is dat rond je vinger schoon is en dat je ontspannen bent.



Steek voorzichtig een vinger in de vaginale opening. Ga verder de vagina in tot je je baarmoederhals voelt. De eileider voelt anders aan dan de rest van de baarmoederhals, iets steviger dan de vaginawand. Het is bijna te vergelijken met hoe het puntje van de neus tegen de rest van de neus aanvoelt.



Als je de top van je vinger erin kunt krijgen voordat je de baarmoederhals bereikt, betekent dit dat je een korte baarmoederhals hebt en een kleinere menstruatiecup nodig hebt. Als het stopt bij het midden van de vinger, heb je een baarmoederhals van gemiddelde grootte en als je de hele vinger kunt passen voordat je de baarmoederhals bereikt of helemaal niet voelt, heb je een hoge baarmoederhals en dan waarschijnlijk een grotere menstruatiecup past beter.



Met deze kennis wordt het veel makkelijker om de maten van verschillende menstruatiecups te vergelijken en wordt de kans groter dat je een cup vindt die bij je baarmoederhals past.

Hoeveel bloed je?

Een vrouw bloedt gemiddeld ongeveer een halve deciliter tijdens een gemiddelde periode, de een meer, de ander minder. Het bloeden lijkt vaak meer dan het in werkelijkheid is bij het gebruik van maandverband of tampons, omdat deze ook het natuurlijke vocht in de buik en de vagina absorberen. Verschillende menstruatiecups bevatten verschillende milliliter. Als je veel bloedt, is het verstandig om een ​​menstruatiecup te kiezen met een grotere inhoud dan wanneer je wat minder bloedt. Vind je het leuk om penetrerende seks te hebben tijdens je menstruatie, maar wil je bloed in bed vermijden? Doe maar rustig aan, er zijn menstruatiecups die ook gebruikt kunnen worden tijdens menstruatieseks.

Ben je vaginaal bevallen, met een keizersnede of helemaal niet?

Als je vaginaal bent bevallen of als je een zwakkere bekkenbodem hebt, is het aan te raden om een ​​iets grotere menstruatiecup te gebruiken. Menstruatiecups zijn er in verschillende maten.