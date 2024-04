Zo kies je de perfecte bruidstaart

Laatst geüpdatet op april 10, 2024 by Redactie

Nu we bij het meest opwindende deel van het plannen van je bruiloft zijn aangekomen, brengt het kiezen van een bruidstaart evenveel plezier als stress met zich mee. Bruidstaart ontwerpen zijn niet langer duidelijk en eenvoudig; tegenwoordig is de ski the limit als het gaat om bruidstaart ontwerpen. Van trendy nude taarten ontworpen met echte bloemen tot echt extravagante taarten. Het kiezen van een bruidstaart is niet altijd gemakkelijk, en ze verschillen qua vorm, grootte, smaak, lagen, decor, glazuur, toppings … er zijn veel dingen waar je rekening mee moet houden. Het belangrijkste om te onthouden is dat je bruidstaart een weerspiegeling moet zijn van jullie als koppel en moet passen bij het thema van de bruiloft. Zorg dat je geen monsterlijke taart krijgt als er maar een paar gasten zijn; verspillen staat niet op de agenda.

De gids voor het kiezen van de perfecte bruidstaart zal zeker de stress uit dit deel van je bruiloft wegnemen:

Zoek een goede bakker, iemand die je kent en die de taartstijl kan maken waarnaar je op zoek bent.



Kies de juiste maat voor het aantal gasten dat je hebt uitgenodigd. Als het een intieme bruiloft is, hoeft de taart niet gelaagd te zijn, in tegenstelling tot een grote bruiloft.



Wat is jouw favoriete smaak? Is het chocolade, vanille of iets exotischer?



Van welk soort taarten houd jij? Fluffy als een chiffoncake? Misschien een fruitcake? Zachte spons? Of misschien een hartige stijl, zoals cheesecake?



Wat dacht je van een aparte taart, speciaal voor de creatievelingen? Het kan een film zijn waar jullie allebei van hielden of een favoriete plek, bijvoorbeeld een thema aan zee.



Als je meer traditioneel bent, zijn enkele met suiker bedekte bloemen die bij de bruidsjurk passen een optie.



Voor het modernere stel: waarom zou je niet een verscheidenheid aan smaken hebben die je gasten zullen verrassen en verrukken.



Veel koppels volgen ook de trend van minicakes, en deze kunnen gemakkelijk worden vervoerd en zijn een goede optie voor gasten die iets lekkers mee naar huis willen nemen.



Glazuur kan vele mogelijkheden hebben, dus denk aan het weer, want ze zijn behoorlijk delicaat en je wilt niet dat de cake in de hitte blijft staan waar het glazuur zal smelten. Andere glazuuropties zijn botercrème, fondant, slagroom, ganache en nog veel meer.