Zo kies je de perfecte ketting van goud

Een ketting van goud is voor veel vrouwen een sieraad dat zij elke dag dragen. Dat is dan ook niet vreemd, gezien gouden sieraden veel voordelen hebben ten opzichte van andere sieraden. Zo raakt goud nooit uit de mode en past het net zoals zilver bij alle kledingstijlen. Daarbij verliest goud zijn waarde niet. Het is dan ook niet voor niks dat gouden sieraden vaak een erfstuk zijn. Tenslotte gaat de kwaliteit van een ketting van goud niet achteruit. Je kunt hem dus gerust dagelijks dragen zonder dat je je zorgen hoeft te maken dat hij faal wordt of slijt. Hoe je de beste gouden ketting kiest, lees je daarom hier!

Een ketting van goud kiezen

Een ketting gemaakt van goud gaat dus jarenlang mee en gaat niet snel in kwaliteit achteruit. Alhoewel dat goed nieuws is voor de meeste vrouwen die op zoek zijn naar een ketting die zij jarenlang comfortabel kunnen dragen, zit hier natuurlijk ook een prijskaartje aan vast. Als je een ketting van goud wilt kopen, kun je daarom het beste rekening houden met een aantal aspecten. Dit zijn onder andere je gezichtsvorm, de tint van je huid, je oog- en haarkleur en je lengte.

Een gouden ketting en je gezichtsvorm

Misschien heb je al eens gehoord dat als je op zoek bent naar passende oorbellen, je gezichtsvorm een van de belangrijkste dingen is om rekening mee te houden. Hetzelfde geldt ook als je op zoek bent naar de perfecte gouden ketting. Mensen met een ronde gezichtsvorm kunnen daarom beter voor een langere ketting kiezen. Een langere ketting van goud laat je kaaklijn langer lijken. Vrouwen met een langer gezicht kunnen daarom beter voor een kortere ketting kiezen. Een kortere ketting van goud is ook een goed idee voor vrouwen met een hoekige kaaklijn.

Een ketting van goud en kleuren

Veel mensen zijn er daarnaast niet helemaal over uit of goud wel bij ze past. Natuurlijk geldt hier allereerst dat je altijd het beste kan dragen wat je zelf mooi vindt. Wel zijn hier een paar vuistregels voor. Over het algemeen staat een ketting van goud het beste als je huid een warme ondertoon heeft. Vrouwen met een donkere haarkleur en donkere ogen zijn ook gebaat bij een ketting van goud. Dit geldt ook voor vrouwen met een warme haarkleur. Als je nu een combinatie hiervan hebt, zoals bijvoorbeeld een lichte oogkleur maar warm haar, accentueert een ketting van goud de warme kleuren.

Een ketting van goud kopen

Een ketting goud is dus beschikbaar in allerlei soorten en maten. Je lengte kan ook van belang zijn bij het kiezen van een geschikte ketting. Zo kunnen kortere vrouwen beter geen lange kettingen dragen. Met een gemiddelde lichaamslengte kun je allerlei soorten kettingen dragen. Langere kettingen staan tenslotte goed bij vrouwen die langer zijn. Ook hier geldt uiteraard dat je persoonlijke voorkeur het belangrijkst is als je een ketting van goud wilt kiezen!