Zo kies je een jurk die past bij je figuur

Alle vrouwen zijn verschillend en hebben dus ook verschillende vormen, figuren en verschijningen. Gelukkig zijn er veel verschillende soorten jurken en ook andere kleding, in verschillende stoffen, kleuren en modellen. Dit betekent dat het niet uitmaakt wat je figuur is, je kunt een geschikte jurk vinden. Hier wat tips om een jurk te kiezen die past bij je figuur.

Tips voor verschillende figuren

Veel mensen hebben één of meerdere plekken op hun lichaam waar ze iets minder blij mee zijn. Als je het gevoel hebt dat je een iets grotere buik hebt, dan kan je dit gemakkelijk verbergen met behulp van een jurk in golvende stof. Kies voor matte kleuren en een jurk met verticale lijnen. Ook kan het slim zijn om te kiezen voor een jurk met gedrapeerde of gekreukte stof bij de buik. Wat je moet vermijden zijn strakke jurken.

Als stevige kuiten je probleem zijn, dan kun je deze gemakkelijk verbergen met een maxi-jurk. Dus een extra lange jurk met golvende stof. Een lange jurk is ook goed om andere dingen te verbergen als je dat wilt.

De juiste jurk voor je figuur

Als je een persoon bent met brede schouders en je wilt niet dat ze opvallen, kies dan een jurk met volume in het rokgedeelte. Dit betekent dat dan de ogen er naartoe worden getrokken en niet je schouders. Als het een lange jurk of avondjurk is die je wilt dragen, investeer dan gerust in een stijlvolle kokerjurk of in een zogenaamd zeemeerminmodel.

Misschien wil je je buste benadrukken of verbergen. Het hangt er allemaal van af of je het zelf leuk vindt. Sommigen willen de buste verkleinen of groter maken. Dit kan met het juiste type jurk.

Als je korte benen hebt, is het een slimme zet om er een korte jurk en schoenen met hoge hakken voor te kiezen. Het laat je langer lijken. Je kunt ook proberen een ondoorzichtige panty te dragen in dezelfde kleur als de jurk. Wil je toch een lange jurk, accentueer dan de taille met een riem.

Vind de juiste jurk voor jou

Hoewel sommige modellen jurken beter passen bij bepaalde figuren, is het natuurlijk geen must om dit te volgen. Het belangrijkste is dat je een jurk vindt waar jij je prettig en goed in voelt. Je hebt gelijk als je investeert in het hebben van meerdere verschillende jurken in je garderobe. Zodat je er voor elke gelegenheid een hebt. Het is niet verkeerd om zowel lange als korte jurken te hebben, in patronen en effen kleuren. Jurken kunnen het hele jaar door gedragen worden, zonder problemen! Het is zeker niet alleen een kledingstuk voor de zomer. Je kunt ook veel verschillende kledingstukken combineren met je jurk om de allerbeste outfit te creëren!