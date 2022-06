Zo klinkt de zomer van 2022 volgens Spotify

Nu de zomer officieel is begonnen, onthult Spotify traditiegetrouw een lijst met de jaarlijkse zomerhits om je helemaal in de stemming te brengen. De wereldwijde ‘Songs of Summer’ playlist is een lijst met nummers die volgens de streamingsdienst deze zomer gaan domineren. De voorspellingen worden gemaakt op basis van het aantal streams en de kennis van het curator team van Spotify. Dit jaar bevat de lijst een variatie aan muziekstijlen en moods, denk aan hip-hop, indie, country en Latin. Ook voor Nederland is een speciale zomerselectie gemaakt.

Wereldwijd staat ‘As it Was’ van Harry Styles al een aantal maanden aan de top. Het nummer dat eind maart werd uitgebracht (752 miljoen streams tot nu toe!), blijft ook deze zomer een hit. Ook meer recent uitgebrachte nummers zoals ‘Last Last’ van Burna Boy en ‘Potion’ van Calvin Harris (ft. Dua Lipa & Young Thug) weten een plekje te bemachtigen. Dit belooft een mooie mix van muziekstijlen voor deze zomer.



De Nederlandse lijst wordt aangevuld met artiesten van eigen bodem. Naast de bekende internationale artiesten zullen we de hits van onder andere Antoon, FLEMMING, Idaly, La Fuente en Son Mieux veel horen deze zomer. Op zoek naar meer hits om de zomerstemming te komen? In de Summer ‘22 playlist staan 100 zomerhits en is goed voor 5 uur aan zomerse vibes.

De zomer top 15 hits in Nederland volgens Spotify (op alfabetische volgorde):

“Olivia” – Antoon

“Last Last” – Burna Boy

“Potion” – Calvin Harris (met Dua Lipa, Young Thug)

“Automatisch” – FLEMMING

“Boot” – Fmg

“As it Was” – Harry Styles

“Amazin’” – Idaly, Emms

“Ferrari” – James Hype, Miggy Dela Rosa

“I want you” – La Fuente

“About Damn Time” – Lizzo

“Questions” – Lost Frequencies, James Arthur

“SUPERMODEL” – Måneskin

“I Like You (A Happier Song)” – Post Malone, Doja Cat

“Calm Down” – Rema

“Multicolor” – Son Mieux

De wereldwijde Songs of Summer hits (op alfabetische volgorde):

“About Damn Time” – Lizzo

“AMAZING” – Rex Orange County

“As it Was” – Harry Styles

“Big Energy” – Latto

“Die Hard” – Kendrick Lamar, Blxst, Amanda Reifer

“Ferrari” – James Hype, Miggy Dela Rosa

“First Class” – Jack Harlow

“F.N.F (Let’s Go)” – Hitkidd, GloRilla

“I Like You (A Happier Song)” – Post Malone, Doja Cat

“Last Last” – Burna Boy

“No One Dies From Love” – Tove Lo

“Ojitos Lindos” – Bad Bunny (feat. Bomba Estéreo)

“Potion” – Calvin Harris (met Dua Lipa, Young Thug)

“PROVENZA” – KAROL G

“She Had Me At Heads Carolina” – Cole Swindell

“Something in the Orange” – Zach Bryan

“Sunroof” – Nicky Youre, dazy

“SUPERMODEL” – Måneskin

“The Dress” – Dijon

“WAIT FOR U” – Future (feat. Drake, Tems)