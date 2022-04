Zo knap jij je balkon op!

De zomer is bijna aangebroken. Nu kan je weer genieten van het weer. Heb je geen tuin, maar wel een balkon? Dan kan je jouw balkon opknappen, zodat je lekker kunt genieten van het lekkere weer. In dit artikel lees je hoe je dit doet.

Schoonmaken

De eerste stap naar het opknappen van je balkon is het grondig schoonmaken van je balkon. Zorg er eerst voor dat je genoeg ruimte hebt om je balkon goed schoon te maken. Plaats meubilair en andere spullen tijdelijk binnen. Vogelpoep kan je losweken met warm water. Verkleuringen, algen en groene aanslag maak je schoon met een harde bezem en groene zeep met warm water. Als je balkon erg vies is werkt een terrasreiniger met een hogedrukspuit sneller. Als je oude tegels hebt is het gebruiken van een hogedrukspuit niet aan te bevelen. Dit kan namelijk de tegels beschadigen. Gebruik tevens niet te veel chemische en agressieve middelen. Deze middelen kunnen de vloer van je balkon beschadigen.

Keuze qua vloerkleding

De meeste balkons hebben een vloerbekleding van beton. Dit is wel erg saai. Andere mogelijkheden qua vloerbekleding zijn bijvoorbeeld rubberen of stenen tegels, houten terrastegels, houten terrasdelen of kunstgrassen. Kunstgras zorgt voor een leuke sfeer op je balkon. Tegenwoordig heb je keuze uit veel verschillende soorten kunstgras. Zo kan je kiezen voor korter of juist langer gras. Je kunt gratis kunstgrasstalen uitproberen. Hierdoor kan je het kunstgras eerst voelen en beoordelen wat je het prettigst vind. Vind je kwaliteit belangrijk? Dan kies je voor een hoge dichtheid van de kunstgras. Je kunt ook kiezen uit verschillende kleuren groen. Naast groen heb je ook keuze uit andere kleuren, zoals paars, roze, limoen en turquoise. Je kunt het zo gek maken als je wilt!

Meubels

Er is veel keuze qua balkonmeubels. Meet eerst goed de afmetingen van je balkon, zodat je een goede keuze kunt maken. Erg populair tegenwoordig is een palletbankje. Hiervoor moet je balkon wel breed genoeg zijn. Een hoekbank is ook leuk als je genoeg ruimte hiervoor hebt op je balkon. Als je een klein balkon hebt kan je beter kiezen voor 2 losse (inklap)stoelen met een balkontafeltje, dat je bevestigd aan je balkon.

Zorg voor een veilig balkon

Heb je kleine kinderen of huisdieren? Dan is het belangrijk om je balkon ook veilig in te richten. Je kunt bijvoorbeeld je balkon afsluiten met kippennet. Door bamboestokken te gebruiken kan je het kippennet hoog plaatsen. Zo voorkom je ongelukjes.

Wil je niet te veel geld kwijt? Kan dan eens op Marktplaats naar tweedehandse balkonmeubels of kippennet.