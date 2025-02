Zo kom je van die kipfilet armen af

Laatst geüpdatet op februari 27, 2025 by Redactie

We kennen allemaal de onflatteuze ‘kipfilet armen’. Het is los vet dat aan de bovenarmen hangt en wiebelt als we onze armen bewegen. Ze zijn de reden waarom we terugdeinzen voor mouwloze tops en waarom we altijd met onze handen op onze taille poseren voor foto’s. Er zijn veel redenen waarom mensen kipfilet armen hebben. Genetica is een van de redenen. Sommige mensen hebben er gewoon aanleg voor omdat de gebieden onder hun armen vatbaarder zijn voor vetgroei. De andere gemeenschappelijke factor is veroudering. Naarmate de huid elastischer wordt naarmate men ouder wordt, kan deze slapper lijken en dit gebeurt met de huid op alle delen van ons lichaam, inclusief de onderkant van onze armen. Het vervelende van kipfilet armen is dat zelfs een persoon met een gezond gewicht ze kan hebben. Dit komt omdat ze worden toegeschreven aan overtollig vet dat voorkomt in die hardnekkige zakken onder onze armen die gewoon weigeren weg te gaan.

Wat kan je doen om van die kipfilet armen af te komen?

Sla je armen om een ​​L te vormen, schud ze – wat zie je? Als de onderkant van je armen wiebelt en je er last van hebt, is het waarschijnlijk tijd om hier iets aan te doen. De sleutel tot het wegwerken van kipfilet armen is om lichaamsvet bij de arm te verliezen.

Wat je mogelijk al doet dat waarschijnlijk kipfilet armen vermindert

Veel vezels en eiwitten eten

Vezels en eiwitten kunnen je lichaam een ​​gevoel van verzadiging geven, je eetlust onder controle houden en je helpen je eetpatroon beter onder controle te houden, maar dit kan je alleen maar helpen om algeheel gewichtsverlies te bereiken. Je kunt dit dieetplan zeker bijhouden als je doel is om gewicht te verliezen, maar het is niet gericht op hardnekkige vetweefsels rond je armen.

Trainen

Cardio- of krachttraining? Of doe je armoefeningen om het uiterlijk van kipfilet armen te verminderen? Helaas zullen deze zich ook niet vertalen in gericht vetverlies. Een fitnessplan dat zowel cardio- als krachttraining omvat, is waarschijnlijk de beste manier om gewichtsverlies en een lager lichaamsvetpercentage te bereiken. Dit kan je helpen om slankere spieren te krijgen, maar je zult waarschijnlijk nog steeds je koppige gebieden meer wiebelig vinden in vergelijking met de rest van je lichaam.

Voldoende slaap krijgen

Er zijn verschillende redenen waarom voldoende slaap goed is voor de gezondheid. Ons lichaam herstelt zichzelf als we slapen, wat belangrijk is als je voor een beter welzijn en een gezondere huid wilt zorgen. Het lijkt er zelfs op dat wetenschappers ook het verband leggen tussen voldoende slaap en verbetering van de stofwisseling. Studies tonen aan dat wanneer je niet genoeg rust, cortisol (ook bekend als het “stresshormoon”) piekt. Wanneer dit gebeurt, wordt je lichaam door het hormoon geïnstrueerd om energie te besparen door vet vast te houden. Voldoende slaap helpt om de hormonen van je lichaam in balans te brengen, wat op zijn beurt de stofwisseling verbetert en ongezonde trek in voedsel reguleert. Dit betekent natuurlijk dat je vroeg naar bed moet en die schoonheidsslaap krijgt die je nodig hebt, maar als je hoopt dat het je zal helpen die kipfilet armen te verliezen, laten we zeggen dat het een vette hoop is.

Waarom kunnen diëten, sporten en slapen niet meer helpen om van kipfilet armen af te komen?

Een dieet, lichaamsbeweging en voldoende rust kunnen helpen om gewicht te verliezen of het algehele lichaamsvetpercentage te verlagen, en dit zijn belangrijke activiteiten om algemene gezondheid en welzijn te bereiken. Ze zijn echter niet nuttig als het gaat om gerichte vetvermindering of lichaamsvorming. Als je gewicht verliest, verlies je zonder onderscheid vet en andere weefsels. Op basis van de genetische aanleg van elk individu, kunnen gevoelige gebieden meer weefsels verliezen, terwijl hardnekkige minder voor de hand liggende resultaten zouden zien. Met andere woorden, als je hardnekkige vetgedeelte zich rond je armen bevindt, zal afvallen er niet toe bijdragen dat dat specifieke gebied er beter of evenrediger uitziet in vergelijking met de rest van het lichaam.