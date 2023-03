Zo koop je kleding voor de man in je leven

Laatst geüpdatet op maart 3, 2023 by Redactie

Wil je kleding kopen voor de man in je leven, maar ben je bang dat hij te kieskeurig is of weet je gewoon niet weet waar je moet beginnen? Heren kleding kopen kan uitdagend zijn, maar met wat voorbereiding maak je het jezelf gemakkelijker. We geven hier tips om kleding te kopen voor de man in je leven.

Kijk in zijn kledingkast

De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk om in zijn kledingkast te kijken om een idee te krijgen wat hij allemaal leuk vindt en wat niet. Bekijk de labels van zijn favoriete stukken. De kast is een schat aan informatie en kan je een idee geven of hij een voorkeur heeft voor bepaalde kleuren of een stijl. Het is ook een gelegenheid om erachter te komen of er kleding is die hij mist, maar die hij graag zou willen hebben.

Weet wat zijn maten zijn

De belangrijkste tip voor het kopen van heren kleding is natuurlijk dat die perfect bij hem past. Of het nu een broek of een overhemd is, het moet hem goed passen. Als kleding niet goed past, ziet het er niet goed uit. En dan gaat hij het niet dragen, of moet je het ruilen. Houdt ook rekening met wat het beste bij zijn lichaamstype past. Koop dus kleding voor je man die zijn lichaamstype flatteert.

Blijf op de hoogte van de trends

Begrijp ons niet verkeerd, blindelings achter trends aanlopen is niet wat we zeggen. Je moet er echter voor zorgen dat wat je koopt een nieuwe trend is. Het heeft geen zin om kleding te kopen als hij het maar één of twee keer kan dragen voordat het uit de mode raakt.

Investeer in goede basics

Een goede garderobe heeft de perfecte balans tussen zowel trendy als tijdloze stukken. Tijdloze mode staat voor kleding die altijd in stijl blijft. Met andere woorden, de basics. Effen truien voor heren, klassieke spijkerbroeken of simpele witte sneakers zijn enkele voorbeelden van tijdloze mode. Deze worden uiteindelijk vaker gedragen dan andere stukken. Daarom is investeren in kwaliteitsartikelen hier belangrijk.

Bewaar altijd de bon

De enige keer dat je kunt vaststellen dat een kledingstuk bij je man of vriend past, is wanneer hij het past. Daarom is het handig om de bon te bewaren voor het geval dat het niet bij hem past of niet zijn smaak is. Door dit te doen, kan hij het item laten vervangen door een andere maat of een stijl die hij verkiest.