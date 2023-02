Zo krijg je de beste resultaten krijgt met fillers

Laatst geüpdatet op februari 20, 2023 by Redactie

Als we jong zijn, is onze huid zacht, soepel en goed gehydrateerd, maar naarmate we ouder worden, verliest onze huid langzaam haar jeugdige kenmerken, waardoor sommige mensen op zoek kunnen gaan naar een manier om hun jonger uitziende huid terug te krijgen. Als je geïnteresseerd bent in het toevoegen van meer volheid aan je huid, dan zijn fillers wellicht iets voor jou. Gecertificeerde dermatologen bevelen vaak fillers aan, omdat ze een handige behandeling zijn die effectief is voor mensen met alle huidtinten. Fillers kunnen de volheid van het gezicht herstellen, fijne lijntjes verminderen, lippen voller maken, littekens verminderen en vrijwel onmiddellijk resultaat geven. Als je fillers overweegt, raden we de volgende tips aan om de beste resultaten te krijgen en complicaties te voorkomen:

Zo krijg je de beste resultaten met fillers

Kies een bevoegde arts

Om optimale resultaten te krijgen en je gezondheid te beschermen, is het belangrijk om deze procedure in een medisch kantoor te laten uitvoeren door een bevoegde arts. Gecertificeerde dermatologen hebben de opleiding, training en ervaring om fillers veilig en effectief in bepaalde delen van de huid te injecteren om een gladder, jeugdiger uiterlijk te creëren. Om complicaties te voorkomen, mag je nooit fillers laten injecteren in een niet-medische omgeving, zoals een feest of bij iemand thuis.

Vraag voor-en-na foto’s

Vraag om voor-en-na foto’s van eerdere fillerpatiënten te zien. Je vindt deze mogelijk op de website van je dermatoloog.

Verzamel je medische gegevens

Voordat je een filler krijgt, is het van essentieel belang dat je je dermatoloog vertelt over je medische toestand, de medicijnen en supplementen die je neemt, eventuele allergieën, of je een voorgeschiedenis van koortslippen hebt en eventuele eerdere cosmetische behandelingen.

Neem foto’s van jezelf mee naar je afspraak

Als je foto’s van jezelf laat zien uit een tijd dat je tevreden was met je uiterlijk, helpt dit hen te weten wat je wilt en de procedure te plannen.

Volg de instructies op die je krijgt

Je zal tips krijgen die je na je afspraak kunt volgen om je huid te helpen genezen en de beste resultaten te krijgen, samen met tekenen waar je op moet letten, en als je moet komen voor nazorg.