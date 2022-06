Zo krijg je een gezondere relatie met eten en bewegen

Weinig mensen hebben een volledig gezonde relatie met eten en bewegen, ook als is gezond eten al jaren een hype. Heb jij ook moeite met gezond eten en regelmatig bewegen? We delen hier vier tips waarmee je de relatie met zowel eten als bewegen kunt behouden of verbeteren.

Denk na over hoe je tegen jezelf praat

Helaas is het gebruikelijk om je eigen ergste criticus te zijn, maar sta jezelf niet toe woorden te gebruiken die pijn doen en je motivatie doen verliezen. Probeer in plaats daarvan op dezelfde manier te praten als met je beste vriend – op deze manier creëren we een goed gevoel van eigenwaarde dat wordt weerspiegeld in hoe we met verschillende dingen omgaan.

Handelen in plaats van denken

Wanneer we alleen maar denken dat we bepaald gedrag moeten veranderen of gezonder moeten worden, is het risico groter dat de gedachten negatief worden in plaats van positief, alleen denken leidt niet tot enige verandering. Wanneer je in plaats daarvan dingen gaat doen, is de kans erg groot dat je je tevreden en positief zult voelen.

Stel realistische doelen

Als je doelen hebt op het gebied van voeding en lichaamsbeweging, is het belangrijk dat ze haalbaar zijn. Als je onrealistische doelen stelt, loop je opnieuw het risico in een patroon te belanden waarin je jezelf kritiek geeft. Een tip is ook om doelen te stellen waarvan je weet dat je ze in de nabije toekomst kunt bereiken. En vergeet jezelf niet te belonen elke keer dat je een van de doelen bereikt!

Zet kleine stappen richting verandering

Probeer geen transformatieve veranderingen aan te brengen of alles tegelijk te doen als je gedrag wilt veranderen. Begin in plaats daarvan met de huidige situatie en voeg een paar kleine stappen per keer toe in de gewenste richting. Het kan bijvoorbeeld gaan om het toevoegen van een paar kilometer aan je dagelijkse wandeling of een extra groente op het bord. Als je revolutionaire veranderingen probeert door te voeren, is de kans groter dat je relatie met eten en bewegen ongezond wordt.



Veel succes, en vergeet niet – wees lief voor jezelf!