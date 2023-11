Zo krijg je een mooi en stralend gebit!

Laatst geüpdatet op november 16, 2023 by Redactie

Je gebit heeft invloed op de eerste indruk die mensen van je krijgen. Daarom streven veel mensen naar een mooi en stralend gebit. Helaas weet lang niet iedereen hoe hij dit realiseert. Geldt dit ook voor jou? Dan ben je hier aan het juiste adres. In deze tekst vertellen wij je namelijk wat je kunt doen om een mooi en stralend gebit te krijgen.

Poets je tanden tweemaal per dag

Van kleins af aan is je waarschijnlijk al bijgebracht dat het belangrijk is om je tanden te poetsen. Veel kinderen poetsen hun tanden nog keurig tweemaal per dag, maar op latere leeftijd houdt lang niet iedereen zich hier nog aan. Sommige (jong)volwassenen poetsen hun tanden zelfs helemaal niet meer. Geldt dit ook voor jou? Dan kan dit ten koste gaan van de uitstraling van je gebit. Reden genoeg om twee keer per dag te blijven poetsen. Gebruik fluoridetandpasta en poets bij voorkeur met een elektrische tandenborstel.

Vergeet niet te stoken of flossen

Veel mensen die naar een mooi en stralend gebit streven, richten zich vooral op tanden en kiezen. Dit is belangrijk, maar je moet je tandvlees niet vergeten. Als je tandvlees gaat ontsteken kan dit op den duur ook gevolgen hebben voor je tanden en kiezen. Beperk je niet alleen tot de zichtbare stukken tandvlees, maar maak ook de ruimtes tussen je tanden en kiezen schoon. Omdat dit met een tandenborstel vaak niet lukt, is dagelijks stoken of flossen aan te raden.

Drink geen frisdrank

Frisdrank is iets wat de gemiddelde Nederlander graag drinkt. Toch kun je dit beter laten staan als je een mooi en stralend gebit wilt. De zuren die in cola, sinas en andere frisdranken zitten, kunnen ervoor zorgen dat het tandglazuur slijt. Drink je toch veelvuldig frisdrank? Dan ga je dit na verloop van tijd terugzien aan je tanden en kiezen.

Overweeg een beugel

Scheve tanden zijn voor veel mensen een doorn in het oog. Als dit ook voor jou geldt, biedt een beugel uitkomst. Bij kinderen wordt een beugel als normaal gezien, maar volwassenen schamen zich hier vaak voor. Laat je hier niet door weerhouden, want in plaats van een slotjesbeugel kun je tegenwoordig ook voor een beugel van transparant plastic kiezen. Dankzij het doorzichtige materiaal is zo’n beugel onzichtbaar, waardoor niemand ziet dat je er eentje draagt. Desondanks zorgt zo’n beugel er wel voor dat je tanden langzaam maar zeker weer recht gaan staan.

Laat je tanden bleken

Een onzichtbare beugel van DR Smile zorgt voor rechte tanden, maar heeft geen invloed op de kleur. Wil je hier ook iets aan veranderen? Dan kun je overwegen om je gebit te laten bleken. Na afloop van zo’n behandeling hebben je tanden vaak weer een stralend witte kleur. Pas overigens wel op, want tanden bleken levert lang niet altijd het gewenste resultaat op. Verdiep je daarom goed in de mogelijkheden en kies bij voorkeur voor een kliniek met goede recensies. De kans is dan groot dat je na afloop weer een mooi en stralend gebit hebt.