Zo laat je kinderen kennis maken met kunst

Ga je graag naar musea en galerieën? Ben je geïnteresseerd in schilderen, architectuur of design? Dan zou het toch fijn zijn om deze ervaringen met je kind te delen? We hebben handige tips voor ouders om kinderen voor kunst te interesseren. Hier vind je wat kinderen moeten weten over kunst en wat volwassenen moeten weten over kinderen en kunst.



Als je erg geïnteresseerd bent in kunst en cultuur, kom je hoogstwaarschijnlijk uit een huishouden waar dit al het geval was. In ieder geval zijn museumdocenten het erover eens dat rolmodellen van ouders een grote impact hebben op de relatie van kinderen tot kunst. Met andere woorden: ouders die genieten van ontmoetingen met kunst en cultuur en deze als een verrijking in hun eigen leven zien, geven deze houding door aan hun kinderen. Zoals zo vaak bij het opvoeden van kinderen, gebeurt dit meestal onbewust. Dat is gunstig, want met deze positieve ervaring kunnen kinderen heerlijk gericht kennismaken met kunst.

Kunnen kinderen kunst begrijpen?

Kinderen nemen de wereld anders waar dan wij volwassenen. Dit geldt ook voor kunst. Hoewel je misschien geïnteresseerd bent in hoe een schilder of beeldhouwer tot zijn werk kwam en er biografieën over leest, zien kinderen het werk eerst zelf. Kinderen staan ​​volledig neutraal en onpartijdig tegenover artistieke werken. Terwijl een schilderij je ‘spreekt’, waardeer je de artistieke creatie. Je kind is niet anders. Kinderen missen echter de meta-informatie en dus blijft de categorisering van “mooi” en “niet mooi”.



En hier begint al snel het eerste misverstand tussen ouders en kinderen. Als iets “niet leuk” is, neemt de interesse om er verder mee om te gaan af. Het is dus min of meer zinloos om de kinderen te overtuigen van de artistieke waarde van het werk. Het gaat er zelfs niet om dat kinderen afbeeldingen aan de Renaissance kunnen toewijzen of een bouwstijl als gotisch kunnen herkennen. Dit is een later leerproces. Lesgeven kan er al snel toe leiden dat het kind kunst saai gaat vinden. Wanneer kinderen kennismaken met kunst of worden aangemoedigd om kunst te doen, wordt het al snel contraproductief.

Kinderen zijn van nature goed in kunst

Waarom hebben kinderen kunst nodig? Het zit in ons DNA. Iedereen die zijn kind in het dagelijks leven bewust observeert, weet dat kinderen van nature creatief zijn. Rollenspellen zijn eigenlijk niets meer dan een voorstadium van theater. En bijna elk kind werkt graag met verf en potloden. Maar kinderen willen niet alleen creatief zijn. Door ze uit te proberen, willen ze ook hun stempel drukken. De foto die trots aan de ouders wordt gepresenteerd, de stapel kleine stenen in de tuin die een “huis” zou moeten zijn – ze zouden willen dat er iets achter bleef. En ze staan ​​al heel dicht bij de kunstenaar. Kinderen beginnen al op jonge leeftijd met kunst thuis.

Kinderen aanmoedigen in kunst in het dagelijks leven

Zoals op zoveel andere gebieden hebben ouders een belangrijke voorbeeldfunctie. Alleen als je zelf openstaat voor artistieke uitingsvormen, wordt dit ook aan je kind doorgegeven. Je kunt vanaf de kleuterschool op elk moment positieve impulsen instellen.



Observatie en nieuwsgierigheid spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de kunstgeletterdheid van een kind. Dit kan in het dagelijks leven worden bevorderd met kleine dingen. Maar het hangt ook af van de gedeelde ervaring. Kinderen kennis laten maken met kunst, ze enthousiast maken voor kunst en het tegelijkertijd promoten betekent “meedoen” voor ouders:

Tijdens een wandeling in de natuur kun je samen met je kind kleine “kunstwerken” maken door samen te experimenteren met stenen, takken, bloemen of bladeren en deze opnieuw te rangschikken.

Als je door de stad loopt, wijs je kind dan op bijzonder mooie gebouwen. Dit mag niet stilistisch zijn. Het gaat meer om het aanscherpen van het perspectief. Geen zorgen, je hoeft geen lezing te geven. Een paar woorden over de complexiteit van een rondbooggebouw op een kerk zullen je helpen het te begrijpen. En het vormt een ankerpunt in de geest van “Lego-meesterbouwers”.

Misschien draai je op een leuke middag klassieke muziek om er met de kinderen op te “dansen”. Iets wat kinderen graag doen, vooral met hun ouders.

Ruimtelijk denken en sculpturale vormgeving kunnen gestimuleerd worden met geluid. De relevante materialen zijn gemakkelijk verkrijgbaar in handwerk- en bouwmarkten.

En ook in de kleuter- en basisschoolleeftijd kunnen ontmoetingen met klassieke kunstenaars een belangrijke impuls zijn. Schilders als Van Gogh en Paul Klee hebben een zeer individuele en gebarende schilderstijl ontwikkeld. Daarna samen nabootsen met heel veel kleur en energie. Zo worden kinderen slim gepromoot in de kunst.

Bij dit alles is het van cruciaal belang dat je je kind goed observeert om erachter te komen wat hem of haar bijzonder gelukkig maakt. Als je vooral geïnteresseerd bent in schilderen, maar je kind werkt liever met klei, dan is dat maar zo. Het gaat uiteindelijk niet om de “kwaliteit” van de werken, maar vooral om het creatieve werk positief te ervaren. Dit is de basis voor de kunstcompetentie van elk kind.

Help, ik moet naar het museum: zo werkt een museumbezoek

Veel kinderen en jongeren vinden een museumbezoek saai omdat ze daartoe gedwongen worden. De meeste ouders kunnen zich dergelijke gedwongen uitstapjes tijdens hun schooltijd waarschijnlijk nog wel herinneren. In een grote groep worden de jonge bezoekers in hoog tempo door een tentoonstelling gemanoeuvreerd, terwijl docenten de werken tot in detail proberen uit te leggen. Of ze laten deze taak over aan het personeel ter plaatse, dat zelf vaak geïrriteerd en verveeld is. Hoe kan een kind met plezier en vreugde kennismaken met kunst of zelfs aangemoedigd worden?



Bij dergelijke groepsexcursies is er nauwelijks tijd om voor een tentoonstelling te blijven hangen. Achter alles schuilt nog steeds de druk om op te letten, want de nieuw verworven kennis zal later zeker worden getest. Zoals eerder vermeld, zijn kinderen in eerste instantie neutraal en staan ​​ze open voor kunstwerken. Zorg daarom zo vroeg mogelijk voor positieve ervaringen.



Iets dat kan worden aangeraakt of uitgeprobeerd, is gemakkelijker te onthouden dan pure theorie. En het wordt ook als veel spannender ervaren. Ook is het belangrijk dat kinderen voldoende tijd krijgen om deze ervaringen ook daadwerkelijk op te doen. Je kunt dus het beste naar het museum gaan als er geen schoolklassen zijn, dus ’s middags of tijdens de vakanties. Laat het kind ter plekke beslissen wat hij/zij interessant vindt. Dan is een tentoonstelling bezoeken ook leuk.