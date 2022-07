Zo leef je langer

We willen allemaal het leven zolang mogelijk maken en alles eruit halen wat erin zit. In deze blog gaan we de aspecten behandelen uit het leven en je hopelijk meer dagen erbij krijgt met deze tips.

Eten

Uit onderzoek is gebleken dat er veel voordelen zitten aan eetpatroon van Zuid Europa. De combinatie van het eten van fruit, noten, groente, vis en olijfolie zijn goed voor het menselijk lichaam. Ook worden er in deze landen veel bereid met gezonde vetten. Deze vetten zitten in avocado, zalm en olijfolie. Daarnaast is het verstandig om de keuze te maken tussen volkoren producten in plaats van witte graanproducten. Door volkoren producten te kiezen krijgt je lichaam voedingsstoffen als vezels en vitaminen binnen. Dit is veel minder het geval bij witte graanproducten.

Wijn

Met het lekkere weer in het vooruitzicht grijpen we ook vaker naar een veuve clicquot om van het leven te vieren. Zeker in de tijden waarin de wereld in een lockdown zat, zijn we bewuster gaan leven en zijn we meer bij het leven stil gaan staan. Bij het drinken van champagne ben je vaker bewuster aan het drinken. De reden hiervoor is dat het komt omdat het glas kleiner is en je dus vaker moet bijschenken. Dit zorgt ervoor dat je minder drinkt en hierbij de katers ook minder worden. Maar dit ligt ook aan de persoon en hoeveel degene aan kan. Er kan ook gekozen worden om een tenuta sant antonio te drinken. Deze zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, zoals rode, rosé of witte wijn. Uit onderzoek is nog niet concreet vastgesteld wat voor soort wijn er beter gedronken kan worden en welke effect het heeft op je gezondheid. Wel is het belangrijk om niet te veel te drinken en het maximaal bij één glas per dag te houden.

Sporten

Na het eten en het drinken van wijn is sport ook een belangrijk thema. Dit is niet alleen goed voor je fysieke gezondheid, maar ook mentaal is het goed om te gaan sporten. Door te sporten zorg je ervoor dat je je hoofd leegmaakt. De beste manier om aan je conditie te gaan werken is door te gaan hardlopen, wandelen of zwemmen en dit voor ongeveer 45 minuten te doen.



Om een goede balans in het leven te krijgen en hopelijk langer te leven is door gezond te eten en dit te doen in combinatie met sporten. Maar ook moet je af en toe het leven vieren en een alcoholische versnapering nuttigen.