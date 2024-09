Zo maak je de “Turkse pizza” Lahmacun zonder vlees

Laatst geüpdatet op september 4, 2024 by Redactie

Lahmacun komt veel voor in de Midden-Oosterse keuken en is hier ook erg populair. Het gerecht wordt vaak “Turkse pizza” genoemd. De Arabische naam “Lahm bi Ajin” betekent “vlees met deeg”, omdat het platte deegbrood traditioneel wordt belegd met een sterk gekruid gehaktmengsel. Ook Lahmacun zonder vlees is erg lekker en kan zonder veel moeite thuis worden bereid.

Het deeg

Om het deeg te maken, meng je gist met water en een beetje suiker. Voeg geleidelijk het tarwemeel toe en kneed met een beetje zout en olie tot een gladde massa. Vorm er een bal van en laat op een warme plaats rijzen tot het volume verdubbeld is.

De toppings

In de tussentijd kun je de topping bereiden, waarvoor meestal rundergehakt wordt gebruikt. In de puur plantaardige versie van Lahmacun wordt het vlees vervangen door gemalen zonnebloempitten, verkruimelde tofu of sojakorrels, maar peulvruchten zoals bruine bonen of gekookte linzen kunnen ook. Meng het geselecteerde basisingrediënt goed met fijngesneden groenten zoals tomaten, groene puntpaprika en uien, peterselie en voldoende kruiden zoals knoflook, komijn, paprika en het Turkse mengsel Pul Biber.



Portioneer het deeg en rol het dun uit op een met bloem bestoven werkblad tot de grootte van een bord. Verdeel de voorbereide topping dun en bestrijk de randen met een beetje olijfolie. Rooster de flatbreads enkele minuten op een pizzasteen in een goed voorverwarmde oven.

Serveren

Verfijn de lahmacun voor het serveren met gehakte peterselie, een beetje citroensap en, afhankelijk van je smaak, andere kruiden en rol hem op. Als alternatief kunnen de flatbreads ook gevuld worden met slablaadjes, lente-uitjes, wortelen en verse dille of munt.

Peulvruchten als vleesvervanger

Niet alleen veganisten waarderen het veelzijdige gebruik ervan in de keuken, ook veel gezondheidsbewuste consumenten vervangen vleesgerechten steeds vaker door linzen of bonen. Of het nu gaat om linzencurry, kikkererwtenpasta, bonensoep of sojaschnitzel: peulvruchten kunnen creatief worden bereid.



Gekookt of gekiemd – in geen geval rauw, dat heeft de hoogste prioriteit bij het bereiden van gedroogde goederen. Als ze rauw worden geconsumeerd, kunnen de peulvruchten vergiftiging veroorzaken vanwege de lectines, waterstofcyanide of proteaseremmers die ze bevatten.