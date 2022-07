Zo maak je een kleurenplan voor je interieur

Als het gaat om het schilderen van de muren in je huis, is het belangrijk om goed na te denken over een kleurenschema of plan. De juiste kleuren kunnen een kamer gezellig en uitnodigend laten aanvoelen, terwijl de verkeerde kleurencombinatie de kamer misschien benauwd en zelfs deprimerend kunnen laten lijken. Je zou natuurlijk voor je lievelingskleuren kunnen gaan en zien wat eruit komt, maar als je een samenhangende uitstraling wilt creëren, zul je hier toch iets meer tijd en aandacht aan moeten besteden. Weet je niet zeker waar je moet beginnen? Hieronder lees je de tips voor het maken van een kleurenplan voor jouw interieur.

Een neutrale hoofdkleur als basis

Het bepalen van een goede hoofdkleur hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. De hoofdkleur moet namelijk een neutrale kleur zijn, die als goede basis kan fungeren. Met deze kleur schilder je de muren én het plafond. Vaak zijn dit kleuren zoals wit, gebroken wit of crème. Sikkens Alpha Projecttex is een muurverf die goed mengbaar is en dus verkrijgbaar in een groot kleuren aanbod. Kijk bij het kiezen van de juiste basiskleur ook naar indeling van de kamer en de plekken waar de meubels komen te staan. Het is aan te raden om altijd voor een neutrale basiskleur te kiezen, zodat je nog alle ruimte en bewegingsvrijheid hebt voor eventuele aanpassingen in je kleurenplan.

De bijkleuren of secundaire kleuren

Nu begint het puzzelen pas echt! Voor de bijkleuren, ook wel de secundaire kleuren genoemd, ga je op zoek naar één of twee kleuren die jou aanspreken en mooi samengaan met elkaar én met de basiskleur. Wil je heldere en felle kleuren gebruiken? Of houd je het liever bij meer ingetogen tinten? En wil je dat je kamer een warme of een koele uitstraling krijgt? Het is belangrijk om hierbij ook je meubels in gedachten te houden. En natuurlijk ook de overige stoffen en materialen die je gaat gebruiken, zoals vloerkleden en de gordijnen. Gebruik hierbij zoveel mogelijk verfstalen en miniaturen van de stoffen en leg deze bij elkaar om te zien welke kleuren mooi samengaan.

De accentkleuren

De accentkleuren gebruik je eigenlijk niet op de muren. Een enkele muur kan geverfd worden in de bijkleur die je hebt gekozen en de rest komt terug in de meubels, de gordijnen en het vloerkleed. Maar de accentkleuren laat je daarentegen alleen nog terugkomen in de accessoires. Zoals de sierkussens op de bank, de kandelaren en een leuke planten pot.