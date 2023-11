Zo maak je het smerigste deel van je badkamer schoon

Laatst geüpdatet op november 7, 2023 by Redactie

Weet jij wat het smerigste deel van je badkamer is? Veel mensen zijn geschokt als ze ontdekken dat hun toilet eigenlijk niet het smerigste deel van de badkamer is. Dus als je je afvraagt wat het smerigste deel van je badkamer eigenlijk is, dan is dit artikel iets voor jou. We geven ook tips over de beste manieren om dit gebied schoon te maken.

Wat is het smerigste deel van de badkamer?

Het smerigste deel van de badkamer is eigenlijk de doucheruimte, inclusief de douchebak en het douchegordijn. Er gebeurt veel onder de douche. Al het vuil dat je tijdens het douchen zelf afwast, komt terecht in de douchebak. Bovendien scheren de meeste mensen zich onder de douche, sommige mensen poetsen hun tanden onder de douche, en meer mensen dan je misschien denkt, plassen daadwerkelijk onder de douche. Dit resulteert in een ophoping van bacteriën op de douchebak en het douchegordijn, waardoor deze de vuilste plekken in de badkamer worden.

Hoe de douchebak schoon te maken

Het schoonmaken van de douchebak is eigenlijk eenvoudiger dan je misschien denkt, en je kunt dit doen met een paar keukenbenodigdheden.

Dit heb je nodig om de douchebak schoon te maken:

Een half kopje baking soda

Een half kopje witte azijn

Het sap van een citroen

Een kleine kom

Een zachte schoonmaakspons of doek

Nog een zachte doek om te drogen

Voer de volgende stappen uit om de douchebak schoon te maken:

Begin met het mengen van de baking soda en witte azijn in je kleine kom. Ze zullen dan beginnen te bruisen.

Voeg het sap van een citroen toe aan de kom om je douche lekker te laten ruiken.

Verdeel het mengsel over de douchebak en laat het ongeveer een minuut inwerken.

Gebruik vervolgens een zachte, niet-schurende spons of doek om de douchebak te schrobben, waarbij je in cirkelvormige bewegingen werkt.

Laat het mengsel na het schrobben nogmaals ongeveer een minuut rusten.

Spoel vervolgens het resterende mengsel af met warm water.

Dep de douchebak droog met een schone, droge doek.



Het is een goed idee om deze reinigingsmethode wekelijks uit te voeren, zodat de douchebak altijd sprankelend schoon is.

Hoe een douchegordijn schoon te maken

Je douchegordijn schoonmaken in de wasmachine

Een douchegordijn kun je in de meeste gevallen in de wasmachine wassen. Volg onderstaande stappen om je douchegordijn in de wasmachine te wassen:



Maak het gordijn los en verwijder indien nodig de haken. Plaats het douchegordijn in de wasmachine.

Voeg een paar badhanddoeken toe aan de wasmachine met het douchegordijn. Dit helpt het vuil van het douchegordijn te schrobben en voorkomt dat het kreukt. Het voorkomt ook dat het aan zichzelf blijft plakken en scheuren.

Voeg wasmiddel toe (gebruik de gebruikelijke hoeveelheid voor een normaal wasprogramma) en een half kopje baking soda.

Laat de wasmachine op een zachte, warme stand draaien.

Zodra de cyclus voorbij is, hang je het douchegordijn weer op en laat je het op natuurlijke wijze drogen.

Een douchegordijn met de hand wassen

Als je het douchegordijn liever met de hand wast, hoef je het niet van zijn plaats te verwijderen. Volg onderstaande stappen om een douchegordijn met de hand te wassen:



Doe wat water in een microvezeldoek en wring deze uit. Strooi vervolgens een laagje baking soda over de doek. Gebruik deze doek om het hele gordijn te schrobben. Concentreer je op plekken met vuil en roet. Als er vlekken zijn, laat deze dan liggen voor later.

Maak een nieuwe microvezeldoek vochtig met warm water. Gebruik dit om de baking soda en water van het douchegordijn te schrobben. Mogelijk moet je de doek uitspoelen en het proces herhalen. Ga hiermee door totdat er geen zuiveringszout meer overblijft.

Het is nu tijd om aan de hardnekkigste vlekken te werken. Pak de vochtige doek en strooi er baking soda overheen. Concentreer je vervolgens op het schrobben van eventuele hardnekkige vlekken of meeldauwvlekken.

Gebruik een andere schone doek en maak deze vochtig met warm water. Gebruik dit om het douchegordijn uit te spoelen en zorg ervoor dat je alle sporen van zuiveringszout verwijdert.



Het is het beste om je douchegordijn elke week goed schoon te maken, om te voorkomen dat schimmels en bacteriën zich erop ophopen.