Zo maak je zelf een pompoenvaas in 4 stappen

Laatst geüpdatet op oktober 21, 2024 by Redactie

Nu we steeds verder oktober ingaan, is het al snel tijd om te vragen om een snoepje of een traktatie als voor Halloween. En voor veel Halloween liefhebbers is de traditie van het pompoenen snijden er één om nooit te missen. Maar er zijn nog zoveel andere dingen die je met een pompoen kunt doen, zoals er een bloemenvaas van maken. Het team van bloemen- en cadeauservice Euroflorist heeft een stap-voor-stap handleiding gemaakt voor het maken van een pompoenvaas voor je bloemen, voor spookachtig plezier dit Halloween seizoen.

Wat heb je nodig?

Pompoenen

Een scherp mes

Een lepel

Een kleine glazen vaas (die in de pompoen past)

Bloemen

1. De pompoen snijden

Begin met het afsnijden van de bovenkant van de pompoen. Op deze manier houd je een ‘kom’ en een ‘deksel’ over. De rest van de pompoen wordt namelijk de basis van het arrangement, waar de kleine glazen vaas in past.



Het is ook aan te raden om te controleren of je vaas in je pompoen past. Dit hoeft geen grote vaas te zijn, net groot genoeg voor wat water en je bloemen.

2. Graaf de pompoen uit

Leg vervolgens de bovenkant van de pompoen opzij en begin met het schoonmaken van de pompoen. De makkelijkste manier om dit te doen is door de inhoud eruit te scheppen met een lepel.



Maar pas op, pompoensap en zaden kunnen een puinhoop maken, dus je kunt het beste beschermende kleding dragen (zoals een schort of een oud overhemd) en de oppervlakken van je werkruimte beschermen.

3. Voeg bloemen toe

Zorg er vervolgens voor dat je de vaas eerst goed schoonmaakt met antibacteriële zeep, om bacteriegroei tegen te gaan. Zodra je de vaas hebt schoongemaakt, vul je hem met vers water en voeg je de bloemen naar keuze toe.



Bij het kiezen van de bloemen kun je kiezen voor bloemen met een Halloween-thema, zoals zwarte rozen, oranje hortensia’s of alstroemeria.



Je moet ook de stelen van de bloemen bijknippen, zodat ze mooi in de vaas passen.



Knip de stelen gewoon schuin af met een schaar en verwijder alle bladeren die nog onder de waterlijn liggen.

4. Extra tip: zet pompoenen in een vaas!

Je kunt nog een stapje verder gaan met dit knutselwerk door mini-pompoenen in een glazen vaas te doen – je draait de DIY om! Versier je glazen vazen met kleine pompoenen om het boeket of bloemstuk meer Halloween-achtig te maken, en perfect voor een herfstige gedekte tafel.