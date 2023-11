Zo maak jij het perfecte menu voor jullie eerste date

Op zoek naar het perfecte menu voor jullie eerste date? Kookboekenschrijfster en content creator Amije Roos, bekend om haar verfijnde smaak, heeft samen met datingapp Fruitz een menu samengesteld dat niet alleen heerlijk is maar ook een vleugje magie toevoegt aan jullie speciale avond. In elk gerecht is een fruitsoort te vinden, of je nu op zoek bent naar een spontane one night stand 🍑 of de liefde van je leven 🍒, Amije heeft voor elk liefdesverhaal de juiste smaak.

Voorgerecht: Tonijn tartaar met een twist

Begin altijd met een voorgerecht dat de zintuigen prikkel! Tonijn Tartaar met rode druiven. Het geheim? Alle componenten liggen los van elkaar op het bord, waardoor je de perfecte balans kunt creëren tussen tonijn, avocado, cashewnoten en natuurlijk de zoete explosies van rode druiven. Een gerecht dat smeekt om te worden vergezeld door een drankje, terwijl we afwachten waar de avond ons naartoe voert. 🍇

Ingrediënten

150 g verse tonijn 1 el sojasaus

1 tl sesamolie

1 tl kewpie mayo 1 el bosui

1 el komkommer 1 el avocado

1 el rode druiven 1 el cashewnoten 1 teentje knoflook

10 nori vellen 5 romaine sla 5 roodlofsla

Stappenplan

1. Snijd de komkommer, avocado, druiven en tonijn in kleine blokjes.

2. Hak de cashewnoten en knoflook ook in kleine stukjes. Bak de knoflook krokant.

3. Breng de tonijn op smaak met sesamolie, sojasaus, kewpie mayo en bosui.

4. Haal de blaadjes van de romaine- en roodlof sla los van elkaar.

5. Maak het bordje op door met een steekring de tonijn in het midden van een diep bord te leggen. Leg vervolgens de komkommer, avocado, rode druiven, cashewnoten en knoflook eromheen. Leg op een tweede bordje de nori vellen, romaine en roodlof sla.

Hoofdgerecht: Gegrilde spitskool uit de oven

Of je nu de voorkeur geeft aan vega, vis of vlees, deze spitskool met honing mosterd saus zal je smaakpapillen betoveren. Een hartverwarmend gerecht, ideaal om de koude wintermaanden te trotseren en je smaakpapillen te verwennen met een bijzondere sensatie.

Ingrediënten

1⁄2 spitskool

10 cherry tomaatjes

Bosje koriander

Ingredienten dressing

2 el venkelzaad

3 el honing

1 tl mosterd

1 el olijfolie

1 el kewpie mayonnaise Citroen

Zwarte peper

Zout

Rijst

Extra optie: vis, vlees of vega product

Stappenplan

1. Verwarm de oven op 200 graden en zet de rijst op.

2. Snijd de spitskool doormidden en leg met de kern naar boven op de bakplaat.

3. Voeg voor de saus de honing, mosterd, olijfolie en kewpie mayonnaise samen. Breng vervolgens extra op smaak met citroensap, zwarte peper en zout.

4. Smeer de helft van de saus tussen de bladeren van de spitskool en strooi de venkelzaad eroverheen.

5. Rooster de kool voor 15 minuten. Verdeel nu de cherry tomaatjes tussen de spitskool en rooster het nog eens 15 minuten goudbruin.

6. Bak nu jouw vlees, vis of vega product naar keuze.

7. Maak het bordje op met rijst, spitskool, cherrytomaatjes en de andere helft van de honing mosterd saus. Garneer met koriander.

Cocktail: watermeloen margarita!

Verfrissend en licht zoet, als een warme omhelzing die de avond extra sprankelend maakt, mocht de date toch uitlopen op friends with benefits. 🍉

Ingrediënten

30 ml vodka

15 ml watermeloen sap Halve limoen sap 20ml cranberry sap

Ijs

Garnering: watermeloen en munt

Stappenplan

1. Vul een shaker met ijsblokjes.

2. Voeg 30 ml wodka, 15 ml watermeloensap, het sap van een halve limoen en 20 ml cranberrysap toe en shake totdat de shaker goed koud aanvoelt.

3. Schenk uit en zeef in een martini glas en garneer met watermeloen en munt.

Dessert: Hemelse Tarte Tatin met perzik en kers

Sluit de avond af met een heerlijk dessert: Tarte Tatin met perzik en kers. Het karamelglazuur geeft de zachte perziken 🍑 en sappige kersen een liefdevol laagje. Het is als het vinden van je wederhelft 🍒 in elke verrukkelijke hap.

Ingrediënten

1 blik perziken

4 el honing of ahornsiroop

0,5 tl vanille extract

4 x kleine bladerdeeg

Extra optie: amandelschaafsel

Ingrediënten saus

Kersen uit blik Sinaasappel rasp Snufje kaneel

1 el suiker

Bolletje ijs naar keuze

Stappenplan

1. Verwarm de oven voor op 180 graden.

2. Snijd de perziken in dunne plakjes.

3. Meng de honing met het vanille-extract en verdeel dit mengsel over 4 plekken op het bakpapier.

4. Strooi het amandelschaafsel eroverheen en leg daaroverheen de plakjes perzik.

5. Leg nu het bladerdeeg over de perzik heen en druk de zijkanten met een vork plat.

6. Bak de taartjes in het midden van de oven ongeveer 20 minuten goudbruin en krokant.

7. Maak ondertussen de kersensaus. Laat de kersen uitlekken en vang het sap op.

8. Doe de suiker in een steelpannetje en laat het smelten. Blus af met het kersensap, sinaasappelrasp en een snufje kaneel.

9. Maak het bord op door de tarte tatin in het midden te leggen met een bolletje ijs en de kersen erop. Giet vervolgens de kersen saus eroverheen.



Wil je graag zien hoe Amije deze gerechten live klaarmaakt? Tune dan in tijdens haar livestream op Instagram op dinsdag 21 november om 19:00 uur en kook (of kijk) met haar mee.



Eet smakelijk en geniet van je avond! 💗