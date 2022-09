Zo maak jij het verschil voor jouw vriend(in) of familielid na een scheiding

Als je net gescheiden bent, komt er veel op je af. Je moet van alles regelen in een emotionele periode. Dan is steun van vrienden of familie essentieel. Maar hoe help je iemand die net gescheiden is? In dit artikel helpen scheidingscoach Yvonne Soons en belastingexpert Manuela van Blanken je op weg met vijf tips.



Een scheiding is, naast het overlijden van een partner, één van de meest stressvolle gebeurtenissen die een volwassene kan meemaken. Yvonne Soons is scheidingscoach en in 2008 zelf gescheiden. “Ik dacht in die tijd: ‘Dat doe ik wel even. Geef het een jaar en dan is iedereen weer gelukkig.’ Maar dat viel echt tegen. Eigenlijk is een scheiding een reset van jou als mens. Daar komt een hoop stress bij kijken, waardoor je door de bomen het bos niet meer ziet. Je doet veel op wilskracht en moet je best doen om overeind te blijven. Dan is een sociaal vangnet, ik noem het ook wel een netwerk van hulpbronnen, heel belangrijk. Het is één van de eerste dingen waar ik naar vraag als ik mensen coach.”

Lees ook: Beantwoord deze 7 vragen eerlijk voordat je een scheiding in gang zet

Wat kan je doen om iemand die gescheiden is te helpen? Vijf tips:

1. Bied hulp met praktische dingen

Yvonne: “Is jouw vriend(in) of familielid net gescheiden? Vraag dan waar je diegene mee kan helpen. En geef suggesties als dit nodig is. Denk aan hulp bij het ophalen van de kinderen, samen sporten of vraag iemand te eten. Vaak zijn mensen geneigd om meteen te vragen hoe het met iemand gaat. Maar dat kan een hele grote vraag zijn om te beantwoorden, een vraag die letterlijk alles raakt. Iemand kan zich gedwongen voelen om het hele verhaal te vertellen, of sociaal wenselijk te antwoorden. Daarmee verlicht je niet zijn of haar stress. Bied in plaats daarvan steun met praktische dingen én kijk samen voorzichtig vooruit. Blik niet steeds terug op wat is gebeurd, maar bied hem of haar jouw hulp aan om ook stapjes vooruit te zetten. Ga bijvoorbeeld samen naar een verjaardag of etentje, zodat iemand die eerste keren niet alleen hoeft te gaan.”

2. Kijk vooruit en doe samen de persoonlijke scheiden-checklist op belastingdienst.nl/scheiden

Manuela: “Scheiden begint vaak met keuzes maken. Ga je meer of minder werken? Kies je wel of niet voor co-ouderschap? Dat zijn vaak lastige en emotionele keuzes, die ook gevolgen hebben voor je belastingen en toeslagen. De persoonlijke scheiden-checklisthelpt mensen die gaan scheiden of uit elkaar gaan inzicht te geven in deze gevolgen. Door een paar meerkeuzevragen in te vullen, zie je meteen welke dingen belangrijk zijn om te regelen.” Yvonne: “Door samen zo’n checklist in te vullen, of überhaupt te helpen met financiën, bied je praktische hulp waarmee je overzicht en daarmee meer rust kunt creëren.”

3. Vraag of je vriend(in) of familielid toeslagen ontvangt. Misschien kan hij of zij nu meer of minder toeslag krijgen

Manuela: “Veranderingen in je leven hebben invloed op hoeveel toeslag je kunt krijgen. Iemand kan na de scheiding recht hebben op toeslagen waar diegene vóór de scheiding geen recht op had. Of hij of zij kan juist meer of minder toeslag krijgen na de scheiding. Door veranderingen in je leven altijd meteen door te geven via Mijn toeslagen op toeslagen.nl ontvang je de toeslag waar je recht op hebt. Niet te veel en niet te weinig.”

4. Kijk samen of de voorlopige aanslag gewijzigd moet worden of dat het juist slim is om er één aan te vragen

Manuela: “Misschien ontvangt of betaalt jouw vriend(in) of familielid na de scheiding partneralimentatie. Of heeft hij of zij een koopwoning en verandert de hypotheekrenteaftrek. Dat heeft gevolgen voor de belasting die je moet betalen of terugkrijgt. Heeft diegene een voorlopige aanslag? Dan is het belangrijk dat hij of zij deze aanpast, want zo voorkom je dat je maandelijks te veel betaalt of te veel terugkrijgt. Dat kan in vier stappen online. Nog geen voorlopige aanslag? Kijk dan op belastingdienst.nl/voorlopigeaanslag of het interessant is om er één aan te vragen.”

Lees ook: Waarschuwingssignalen dat je misschien op weg bent naar een scheiding

5. Alle regeldingen voorbij? Blijf in gesprek.

Yvonne: “In die latere fase is een vraag als ‘hoe gaat het nu écht met je’ wel een goede vraag. Durf ook door te vragen als mensen zeggen ‘het gaat goed’. Vraag wat er al goed gaat, en wat minder. Er zit best een taboe op scheiden, en dat je je na de scheiding eenzaam kunt voelen. Of zoekende bent naar wie jij bent. Stimuleer jouw vriend(in) of familielid om daar open over te blijven praten. En kijk bijvoorbeeld wat je samen kunt ondernemen.”